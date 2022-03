L’empresa berguedana Montajes Rus, especialitzada en el sector de la reparació industrial i la mineria, canvia la seva imatge corporativa i s'anomenarà Remco (acrònim de Repair and Mining Company). L'empresa ha canviat el logotip que la identifica i també ha renovat la seva pàgina web. Remco té les seves oficines al centre de Berga i compta amb unes instal·lacions d’uns 3.500 metres quadrats al polígon de La Valldan, amb una plantilla de gairebé 250 persones.

Aquest 2022, coincidint amb els seus 30 anys, l’empresa renova la seva imatge. L'objectiu de Remco és per projectar-se com una companyia moderna, diversificada i amb nous reptes de futur. El logotip està construït a partir d’una tonalitat de verd, que vol fer al·lusió al compromís ambiental de l'empresa, i un petit pictograma que evoca els coixinets industrials com a símbol de la seva activitat.

La nova pàgina web www.remcobcn.com mostra alguns dels clients i projectes en què treballa l’empresa, fa un repàs a tots els serveis que ofereix, presenta l’equip, les notícies d’actualitat i els distintius de qualitat.

L’inici de l’empresa

Montajes Rus es va crear l’any 1992, arran del tancament de Carbones de Berga SA. S’acabava l’època daurada de l’extracció de carbó a la comarca i molts treballadors es quedaven a l’atur. Alguns es van haver de reinventar per garantir la seva subsistència i van fundar Montajes Rus, fent torns de caps de setmana i festius a les mines de potassa del Bages i aportant la seva expertesa per reparar peces de les màquines d’aquelles mines en un petit taller que van muntar a Berga.

A finals de l’any 2001, Montajes Rus va fer un salt endavant amb la reorganització de l’empresa, la seva professionalització i una aposta clara per la diversificació. Les seves instal·lacions i l’experiència dels operaris ha permès obrir la seva capacitat de treball a tota mena d’indústria: reparació i manteniment de qualsevol classe d’instal·lació mecànica, grans mecanitzats in situ, reparació de reductors, fabricació de components i màquines a mida, projectes d’enginyeria, muntatges i estructures, obra civil subterrània, etc.