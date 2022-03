L'impacte de la guerra a Ucraïna ja es comença a notar al país. Per una banda, el preu del barril de petroli Brent, de referència per a Europa, ha superat aquest dijous la cota dels 119 dòlars per primera vegada des de 2013 després que l'OPEP+ hagi decidit mantenir l'increment gradual previst de la seva producció.

D'aquesta manera, el preu del barril de petroli Brent ha arribat a marcar un preu màxim intradia de 119,77 dòlars, amb una pujada de quasi el 6% respecte del tancament del dimecres.

Es tracta de la primera vegada que el Brent supera el llindar dels 119 dòlars per barril des de febrer de 2013 i del cost més gran del cru de referència per a Europa des del 26 d'abril de 2012. De fet, l'última vegada que el Brent va superar els 120 dòlars per barril va ser el 25 d'abril de 2012.

Per la seva banda, el preu del barril de petroli West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, prossegueix la seva escalada i ha arribat a cotitzar hui en 116,57 dòlars, enfront dels 110,60 dòlars del tancament anterior. Des que va començar l'any, el preu del barril de Brent acumula una revaloració del 51%, mentre que el cost del WTI s'ha incrementat un 55%.

Aquest dimecres, l'Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) i els seus aliats, el grup conegut com a OPEP+, van decidir elevar en 400.000 barrils per dia la seva producció conjunta de petroli. D'aquesta forma, des del pròxim mes, la producció de l'OPEP+ passarà a ser de 41,694 milions de barrils per jornada, enfront de la quota de 41,294 milions que es van marcar per al mes de març.

El grup de països, que inclou l'OPEP i a països aliats com Rússia, Mèxic o el Kazakhstan, ha conclòs que els fonamentals del mercat de cru i les perspectives apuntaven a un "mercat ben equilibrat". A més, han assegurat que l'actual "volatilitat" dels preus no és causada per problemes de fonaments sinó per motius geopolítics.

La llum registra el tercer preu més car de la història

Per la seva banda, el preu de la llum es dispara aquest dijous un 34,4% i toca el seu tercer màxim històric, amb 341,52 euros/MWh. El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista es dispararà aquest dijous un 34,44% respecte a dimecres i se situarà per sobre dels 340 euros per megawatt hora (MWh), i així registrarà el tercer preu més car de la història, a esclat de la pujada del preu del gas natural per l'impacte de la guerra a Ucraïna.

En concret, el preu mitjà del consorci per a aquest dijous serà de 341,52 euros per megawatt hora (MWh), uns 87,49 euros més car que el preu de dimecres, situat en 254,03 euros/MWh, segons dades publicades per l'Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Per trams horaris, el preu màxim de la llum per a aquest dijous serà entre les 09.00 hores i les 10.00 hores, amb 400 euros/MWh, mentre que el mínim, de 260 euros/MWh, es registrarà a l'última hora del dia.

Els preus del consorci repercuteixen directament en la tarifa regulada --l'anomenat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament en el mercat lliure.

El preu mitjà en el mercat majorista per a aquest dijous només és inferior en la sèrie històrica als màxims del passat mes de desembre, quan el dia 22 es va tocar els 360,02 euros/MWh i el 23 els 383,67 euros/MWh.