Capella carrega contra Renfe per les incidències a les màquines de venda i demana accelerar el traspàs de Rodalies

La consellera de Territori, Ester Capella, ha carregat contra Renfe arran de la incidència que s'ha registrat aquest dijous a les màquines de venda de tiquets. Capella lamenta que la normalitat del servei "sigui l’excepció a Rodalies" i ha exigit que s'acceleri el traspàs a la Generalitat. "Que Rodalies col·lapsi i sigui obsoleta és responsabilitat dels diferents governs de l'Estat”, ha assenyalat la consellera, que ha demanat també que els representants de la comissió mixta entre la Generalitat i Renfe es presentin a la convocatòria del proper dilluns 5 de maig, on es preveuen tractar diversos temes, entre els quals les darreres incidències a Rodalies, com el problema amb les màquines o el robatori de coure.

L'avaria de les màquines de venda de Renfe que ha generat problemes a bona part dels usuaris aquest dijous és "l'enèsima incidència" d'un servei que la consellera de Territori, Ester Capella, considera que ha quedat "obsolet", per culpa de la "desinversió" dels diferents governs de l'Estat. Capella ha tornat a retreure a l'executiu del PSOE i Sumar que no compleixi amb el que s'ha pressupostat i, en canvi, a d'altres territoris se superi el 100%.

Per això, des de Territori exigeixen, de nou, que s'acceleri el traspàs de Rodalies a la Generalitat perquè amb el govern espanyol és "un desgavell i un desastre". "Quan no és una falla informàtica és que el tren no surt a l'hora o falten maquinistes o els hi han robat cable o els cau un arbre a la via", assenyala.

La titular de Territori considera que el problema ve de la inversió de 10.000 milions d'euros que va fer l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero i de la que "no s'ha arribat al 10%". "D’aquí plora la criatura", ha ironitzat Capella.

Comissió mixta

La consellera ha fet aquestes declaracions des d’una jornada de mobilitat que s’ha fet a Lloret de Mar (Selva). Des d’allà també ha revelat que aquest dijous han convocat la com,issió mixta Generalitat – Renfe, que ha de servir per abordar els problemes que té el servei de Rodalies “i que afecten a tants ciutadans”.

"Esperem que atenguin la nostra convocatòria perquè, si no ho fan, serà la demostració que els catalans els importem ben poc, com portem important-los ben poc tots aquests anys de desinversió", ha reblat.

La d’aquest dijous ha estat la darrera avaria d’un seguit com la que es va produir aquest dimecres a Girona i que va provocar retards d’una mitja hora o la que va afectar l’R3 entre Manlleu i Ripoll, per la caiguda d’un arbre a Torelló (Osona).