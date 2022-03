La invasió d’Ucraïna per part de Rússia ha fet trontollar els fonaments de l’economia d’Europa. Els dos països són crucials en energia i agricultura. Per exemple, el 40% del gas que arriba a Europa prové de Rússia. I el 30% del blat té el seu origen a Ucraïna.

Els problemes de subministrament, els embargaments i les sancions econòmiques faran que a Espanya molts productes escassegin o pateixin una important escalada de preus. Al febrer, abans que esclatés el conflicte amb tota la seva cruesa, la inflació batia rècords amb un 7,3%.

Aquests són els productes i serveis més afectats per la contesa:

Blat i altres cereals

Rússia és el principal productor de cereals del món i Ucraïna és un dels subministradors més grans de la Unió Europea. Espanya, important productor de pinsos, necessita el subministrament de cereals i d’oli. En qüestió de molt pocs dies el preu del blat o el blat de moro ha pujat entre el 30% i el 60%. La pujada de preus impacta en els pinsos i, com a conseqüència, en la carn de molts animals, la llet i els ous.

El govern d'Ucraïna ha aprovat aquest dimecres una resolució que prohibeix les exportacions d'alguns aliments essencials a conseqüència del conflicte. Tal com recull el document publicat, s'ha acordat vetar la sortida de grans com l'ordi, les llavors de calèndula i de colza, els abonaments d'origen animal o vegetal, i d'alguns components propis del sucre com les dextrines o els midons modificats. La prohibició s'estendrà fins a finals d'any.

Olis

Ucraïna és el proveïdor d’oli de gira-sol més gran d’Espanya. A més del consum directe, l’augment del preu de gira-sol impactarà en altres productes de la indústria alimentària o l’hostaleria que el fan servir com a ingredient.

Carburants

Les conseqüències de la guerra a Ucraïna han sacsejat també l’estratègic mercat de l’energia. El petroli s’ha disparat i Rússia (un dels principals productors mundials) està sent objecte d’embargament de les seves exportacions per part dels Estats Units, cosa que ha disparat els preus a les estacions de servei. Espanya és un dels països més sensibles a aquesta escalada de preus, ja que el 40% de l’energia que consumeix prové del petroli.

Transports

L’encariment dels carburants dispararà també els transports, el turisme i l’hostaleria, precisament quan veien la llum al final del túnel de la pandèmia de la covid.

Automòbil

El sector de l’automòbil també està amenaçat. Rússia i Ucraïna són subministradors de metalls i minerals estratègics en la producció de cotxes, elements tecnològics, electrodomèstics i xips electrònics.

Electricitat

El temor de la interrupció del subministrament del gas rus també pot fer que la situació sigui encara més complicada. Rússia és el principal proveïdor de gas de la Unió Europea i gairebé la meitat del gas que compren els països comunitaris ve de Moscou. El temor d’una disrupció en el subministrament, també de gas, està elevant els costos. Amb el gas, puja la llum i els sistemes de calefacció i, de nou, la producció d’aliments.

Habitatge

La guerra d’Ucraïna, en definitiva, dispararà encara més la inflació i, com a conseqüència, el preu de l'habitatge, especialment els lloguers.