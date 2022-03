La puja salvatge del preu del combustible ha posat en peu de guerra una part del sector del transport al conjunt de l’Estat. Al Bages, però, la protesta iniciada aquesta setmana amb caràcter indefinit, encara no s’havia fet notar. Fins ahir. Una cinquantena de transportistes del Bages i el Berguedà va donar les primeres mostres al territori del malestar que es cou al sector amb una doble acció de protesta. A primera hora del matí, va tenir lloc un tall de la C-25 a l’alçada de Sant Joan de Vilatorrada; al migdia, el grup de manifestants es va traslladar fins al Parc de l’Agulla, on va tallar altra vegada la C-25, primer en sentit Girona i després en sentit Lleida, en una marxa a peu que va provocar cues de fins a 6 quilòmetres, segons dades de Trànsit.

La cinquantena de manifestants eren autònoms que o bé treballen a compte propi o ho fan per a un únic client, per a agències del territori com Gravol, Abyicer, Cotraman o Multigrà. Els transportistes han experimentat en els darrers mesos, i especialment en les darreres setmanes, una retallada dràstica dels marges. «És trist arruïnar-te treballant, però si m’he d’arruïnar prefereixo fer-ho quedant-me a casa o protestant que no pas agafant el camió», explicava Esteve Cots, un veterà de la professió que feia ràpidament números: «si treballes per Catalunya i el sud de França és fàcil fer 12.000 quilòmetres mensuals, que suposen 4.200 litres de gasoil consumits». Durant la pandèmia, el litre de gasoil es venia a 0,80 eruos el litre; aquest dies, a prop d’1,80. Quatre-mil dos-cents euros al mes més de diferència. Números fets.

«És insostenible», es queixaven els camioners, que anuncien nous talls de carretera aquest matí, a la C-55. «Si els preus s’incrementen una mitjana del 3% anual pots treballar, però no si hi ha puges de vint cèntims per litre de gasoil setmanals», lamentava Alfons Alejo. «Hi ha viatges que no surt a compte fer-los», concloïen.

Les protestes van transcorre sense incidents, sota la vigilància dels Mossos d’Esquadra. Mentre els manifestants tallaven la C-25 al migdia no paraven de circular camions en el sentit contrari de la protesta, que saludaven els seus companys. Al sector del territori tothom es coneix. «Els que no s’han aturat estan igual de perjudicats que nosaltres», deia Cots. Els camioners recorden que l’increment del preu del carburant no és una mesura que afecti només la seva professió: és un perjudici general. «Nosaltres no podem aplicar l’increment al preu del client, però per sobre nostre sempre hi ha comissionistes», explicava Fernando López.

La vaga iniciada dilluns a nivell de tot l’Estat, promoguda per la Plataforma Nacional per la Defensa del Sector del Transport, no havia tingut fins ahir ressò al territori. «Vam esperar un parell de dies, però dimecres ja vam decidir que havíem de fer també aquí alguna cosa», deia Carlos Domínguez, un transportista de Pallejà que opera des del Bages i que s’ha convertir en el portaveu del sector al territori.

Al greu problema del preu del combustible se’n sumen d’altres, al sector, que n’amenacen el futur. Com la manca de relleu. «Tinc 49 anys i sóc dels més joves», assegurava un dels transportistes, ahir. Les noves generacions no se senten atretes per una feina que suposa moltes hores i molts dies fora de casa. També hi ha crítiques més puntuals que minen la moral del transportista, com el fet que els del Bages hagin de pagar el túnel del Cadí (35 euros), però no els del Berguedà, a tall d’exemple. O que no puguin circular pels túnels d’Olot. «Ens fan fer volta i gastar més i més gasoil», lamenten.