Els fons europeus Next Generation podrien sumar gairebé 5 punts de PIB a l’economia catalana entre 2021 i 2026 i generar uns 60.000 ocupacions en els tres anys de més dotació d’inversió pública, és a dir, entre 2022 i 2024.

Així ho estima un estudi elaborat per experts del Departament d’Economia de la Generalitat i de la Universitat de Barcelona que es va presentar ahir.

L’estudi considera diversos escenaris d’execució d’aquests fons, si bé el més realista, segons el parer de la Generalitat, és un que preveu que el gruix dels fons es rebran els anys 2022, 2023 i 2024, i que la Generalitat n’acabarà absorbint el 19% del total.

En concret, en aquest escenari, els fons Next Generation farien augmentar 4,8 punts el PIB català entre 2021 i 2026, i un 8% entre 2021 i 2030, van explicar en roda de premsa el conseller d’Economia, Jaume Giró, i la directora general d’Anàlisi i Prospectiva Econòmica de la Generalitat, Marta Curto.

Amb tot, si Catalunya rebés només el 14% dels fons europeus assignats al conjunt d’Espanya l’aportació es quedaria en 3,5 punts de PIB addicionals entre 2021 i 2026, i 5,9 punts fins al 2030.

Amb tot, el conseller Giró va denunciar que fins ara Catalunya ha rebut només el 7,8% de les transferències totals a les comunitats pels fons europeus. Tant Giró com Curto van subratllar que l’escenari de referència per a l’estudi preveu que Catalunya copi un 19% del total perquè aquest és el pes de Catalunya sobre el PIB estatal i perquè aquesta és l’aspiració de Catalunya i el repartiment lògic que faria un actor neutral. Giró també va denunciar que «no es pot normalitzar que a Catalunya li arribin menys diners que els que li corresponen», que tots els programes del Next Generation es dissenyen a Madrid i que, en canvi, les despeses de gestió d’aquests fons i l’IVA són a càrrec de les comunitats. Alhora va voler donar un missatge d’optimisme i destacar l’impacte potencial d’aquests fons per a l’economia catalana.

«Aquests fons permeten tancar més ràpid la bretxa d’activitat de 2019», és a dir, aconseguir abans els nivells previs a la covid, va afegir Curto, que va assegurar que, sense la injecció dels fons europeus, Catalunya trigaria «un any més» a recuperar el nivell de PIB que tenia abans de la pandèmia.

Segons aquesta hipòtesi, l’impacte dels fons Next Generation podria aconseguir un màxim entre els anys 2023 i 2024, amb efectes anuals d’entorn de l’1%, un efecte que «en bona part» persistirà a mitjà i llarg termini, augura l’informe.