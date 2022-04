La presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs, constata que «els darrers 3-4 anys, arran dels canvis normatius, hi ha interès per part de les empreses per aprofitar patis, teulades i marquesines» per instal·lar-hi plaques. Però «l’autoconsum no és tan fàcil perquè la potència és inferior a les necessitats i cal un sistema híbrid, tot i que depèn del tipus de producció de cada empresa». També planteja la dificultat que «moltes teulades de naus són de fibrociment (uralita), i que tot i que no hi ha obligació de retirar-les fins al 2032, no es poden alterar, i per tant les empreses que en tenen han de fer una doble intervenció, canvi de coberta i instal·lació de plaques». I l’altre aspecte que destaca és que els ajuts queden curts: «En la convocatòria actual hi ha més sol·licituds que fons».

Per la seva banda, l’empresa Denso Barcelona SAU (DNBA), establerta a Sant Fruitós de Bages des del 1989 i fabricant de productes electrònics per a productors de cotxes europeus, ja fa anys que aposta per la implementació de tecnologia que contribueixi a reduir les emissions de CO2 i arribar a ser neutrals en aquest aspecte, expliquen Xavier Gonzalo, supervisor d’Instal·lacions, i Miquel Cols, supervisor de Medi Ambient. Així, en el marc de la política ambiental Eco Vision 2025 del grup Denso, DNBA treballa amb aquest objectiu. Entre les accions fetes fins ara, hi ha la instal·lació de plaques solars a la coberta de la planta de producció, que són per a autoconsum amb injecció a la xarxa. Així, segons Gonzalo i Cols, fins ara se n’han desenvolupat 3 fases, el 2015, amb una potència instal·lada de 252 kWp, 968 panells i una producció esperada de 376.648 kWh/any; el 2018, 288 kWp, 1.032 panells i 437.380 kWh/any; i el 2021, 396 kWp, 1.002 i 583.400 kWh/any, un total de 936 kWp, 3.002 panells i una producció esperada d’1.300.000 kWh/any. Aquesta instal·lació dona un resultat de producció de 3.766.193 kWh d’energia neta, que comporta un estalvi d’1.159.987 kg d’emissions de CO2 a l’atmosfera. Cols diu que, «des del 2010, cada any tenim un objectiu per reduir l’impacte negatiu i per això el 2015 van néixer les plaques, que generen el 10% de l’energia total». Cols i Gonzalo valoren molt positivament les plaques perquè «aconseguim dos objectius de Denso, ser més competitius amb el menor impacte ambiental possible». A més, afegeixen que «la coberta de la nostra nau ha passat a tenir dues funcions i utilitats: protegir l’edifici i ara produir energia». Quant al retorn econòmic dels projectes, a grans trets expliquen que «a les empreses com DNBA, on una part important del consum energètic es destina a produir fred, el retorn econòmic millora més, ja que tenim els consums més alts en les hores centrals del dia a l’estiu, que és quan les instal·lacions produeixen més. Això fa que ens estalviem el cost de comprar l’energia però també potència contractada amb la companyia». Fins l’any passat, el retorn econòmic «se situava entre 4 i 6 anys, però ara, amb la puja del cost de l’electricitat, és de la meitat, 2-3 anys». Per altra banda, estan amatents a l’evolució de la tecnologia d’emmagatzematge d’energia perquè «l’impacte pot ser positiu i fer encara una mica més atractives aquestes instal·lacions solars». Una altra empresa amb una aposta per l’energia verda que ve de lluny és Conserves Ferrer, de Santpedor. Josep Ferrer, director de projectes especials, explica que el 2007 van fer una primera instal·lació de panells solars de venda d’energia, de 124 kWp amb 576 plaques de 215 Wp. En aquell moment «estava primada, i va sortir molt car. Vam haver de fer finançament i comptar amb la subvenció d’energia verda». Però «el 2008, amb la crisi, hi va haver un canvi legislatiu i tot va quedar parat». El 2020 arriba la segona instal·lació, «quan el cost ja ha baixat», i en aquesta fase s’opta per l’autoconsum: 331 kWp, 840 plaques de 330 Wp i 175 plaques de 300 Wp. «S’aprofita la intervenció per reparar la teulada i posar les plaques», diu Ferrer. Afegeix que «l’objectiu és completar totes les cobertes i també tenim plaques verticals a la façana, que són més eficients a l’hivern perquè el sol va més baix». Afirma que «ara tenim una reducció del 40% del consum d’energia i les plaques de teulada tenen el màxim de rendiment a l’abril-maig per la verticalitat del sol». Destaca que «l’administració va molt malament, fa un any i mig i encara no està del tot legalitzat. Quan es tracta d’instal·lacions de més de 100 kW tot és molt feixuc, i això desincentiva molt». Remarca que «autoconsumim al 100% excepte el cap de setmana, vacances i festius, que és quan tenim excedents, i com que no podem vendre’ls encara, això augmenta l’amortització». Ferrer aporta que «la quota d’autoconsum és del 92% i l’autàrtica [la suficiència energètica sense dependre de la xarxa], del 32%».