Espanya i els Països Baixos tenen previst presentar un document conjunt (‘non-paper’) en la reunió de l’ Eurogrup que se celebra a Luxemburg, per mirar de «trencar les inèrcies» i construir una base que permeti impulsar un debat «constructiu» que porti a una revisió de les regles fiscals europees aquest any i abans que acabi la clàusula de fuita.

«Hem estat treballant amb l’objectiu que el debat de regles fiscals no es quedi aparcat i l’impulsem aquest any. Hi ha una sèrie d’elements que formen una base i un consens sobre el qual podem construir aquesta revisió de regles fiscals en els pròxims mesos», va explicar la vicepresidenta primera del Govern, Nadia Calviño, durant la compareixença la setmana passada al Congrés dels Diputats.

Es pot recordar que el Pacte d’Estabilitat i Creixement està suspès des de l’inici de la pandèmia per donar marge als governs del bloc a augmentar la despesa pública en resposta a la crisi provocada per la pandèmia. Les regles pressupostàries continuaran congelades el 2022 i seria l’últim any en què això passi, tot i que el debat de mantenir la suspensió s’ha obert de nou davant l’impacte de la guerra a Ucraïna.

Malgrat això, la vicepresidenta considera que s’ha d’abordar l’aplicació de regles fiscals adaptades que permetin tenir un camí de consolidació fiscal que sigui compatible amb el creixement econòmic, la creació d’ocupació i les inversions necessàries per al futur. «Pensem que el debat de fons sobre les regles fiscals ha d’iniciar-se com més aviat millor», va remarcar la titular d’Economia del Govern.

Acabar amb els debats

En diverses ocasions, la responsable econòmica del Govern espanyol ha insistit en la necessitat de «trencar» les dinàmiques dels últims anys amb debats referits a països «frugals contra països malgastadors», «grans contra petits» i «el nord contra el sud». «Crec que és molt important que superem aquesta mena de vectors de debats i que els basem en allò que ens uneix», va remarcar la vicepresidenta.

Històricament, els Països Baixos ha format part del conegut grup de països ‘frugals’ i ja s’ha posicionat sobre el canvi de rumb de les regles fiscals. Fa uns mesos, en una carta conjunta amb Àustria, els nòrdics, la República Txeca, Eslovàquia i Letònia, s’obria a canvis en el Pacte d’Estabilitat, però s’oposava a una relaxació més ambiciosa.

En el costat oposat se situen països com Espanya, França i Itàlia, defensors d’una reforma profunda que modernitzi el conjunt de normes i l’adeqüi a la nova realitat i a les «necessitats d’inversió derivades de la recuperació», en paraules de la vicepresidenta d’Assumptes Econòmics del Govern, Nadia Calviño.

No obstant, ara els dos països s’han unit per publicar aquest document conjunt, després de la trobada a Madrid entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el seu homòleg holandès, Mark Rutte, en què van abordar el tema.

En la reunió d’aquest dilluns, els ministres d’Economia i Finances de l’Eurozona han debatut sobre la situació macroeconòmica i les perspectives financeres davant la incertesa derivada per la guerra d’Ucraïna, així com sobre l’alça dels preus de l’energia, sobre la inflació i sobre l’impacte de la guerra en les cadenes de subministrament.