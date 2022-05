El 32% de les llars espanyoles amb menors i un sol treballador són pobres, la qual cosa situa Espanya amb la segona taxa de pobresa laboral més elevada d’Europa, després de Romania, segons un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Centre d’Estudis Demogràfics (CED).

L’estudi, publicat ahir per la revista «Perspectives Demogràfiques», ha analitzat la relació entre pobresa laboral i pobresa infantil, una relació a la qual, segons els investigadors, s’havia prestat poca atenció a Espanya fins ara.

Sobre la base de dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (2017-2020), les investigadores del CED a la UAB, Alba Lanau i Mariona Lozano, han vist que la pobresa laboral i la infantil estan estretament lligades. L’estudi assenyala que la pobresa laboral a Espanya es concentra en llars amb menors, i particularment en les llars amb nens i un sol treballador: el 32 % d’aquests viu en pobresa laboral. «Hi ha llars, sobretot els que compten amb nens, on malgrat que algun dels seus membres treballa, segueixen sent pobres», assenyala Alba Lanau.

Segons els resultats de l’estudi, «la pèrdua o disminució d’ingressos d’un adult incrementa el risc de pobresa en un context en què dos salaris són, sovint, necessaris per evitar la pobresa. Nombrosos estudis han destacat les dificultats que experimenten les mares per entrar o mantenir-se al mercat laboral, així com la vinculació entre maternitat i salaris menors».

La probabilitat de sortir de la pobresa per a llars sense menors i on la persona responsable de la llar té un contracte fix és del 43%, mentre que la xifra es redueix al 26% per a llars en la mateixa situació on viuen menors, i al 21% en llars amb menors on el responsable de la llar té un treball temporal. Segons l’estudi, aquesta dificultat arriba al 8% en el cas de famílies nombroses.

«No obstant això, els canvis en la situació laboral són més rellevants que els canvis en la composició de la llar per entendre la pobresa laboral i infantil», puntualitzen les autores del treball. Malgrat que l’augment del nombre de menors a la llar incrementa la probabilitat d’entrar en pobresa laboral, només una petita part de les entrades, el 4%, s’associa a això.

En contrast, un 39% de les entrades a la pobresa laboral coincideixen amb una disminució del nombre de treballadors en la llar; el 37% amb una disminució d’ingressos sense que canviï el nombre de treballadors (per exemple, per un període temporal de desocupació); i el 29% experimenta una reducció en la prestació de desocupació.