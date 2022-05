L’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) i Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals, han signat un conveni per col·laborar en l’organització de la Firhàbitat 2022, la fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica de Catalunya que organitza l’ACEB.

El president de l’ACEB, Josep M. Serarols, i la gerent d’Agbar, Esther Guirado, van signar el conveni pel qual la companyia d’aigua patrocina per segon any la fira, centrada en la millora de la salut de l’hàbitat i en l’estalvi energètic, i que se celebrarà els dies 3, 4 i 5 de juny a Avià, on Agbar gestiona el servei d’aigua.

Serarols va assegurar que «és molt important» per a l’ACEB que una companyia d’aigua com Agbar doni suport a Firhàbitat. També va recordar que la Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica és un projecte tractor per a l’ACEB i per al Berguedà. «Tenim el privilegi d’estar en una comarca on encaixen molt bé les polítiques de sostenibilitat, eficiència energètica i medi ambient», va afegir Serarols, «i necessitem el suport de públics i privats per posicionar-nos en aquest sector en creixement». Per a Guirado, l’acord demostra el compromís d’Agbar per contribuir al desenvolupament sostenible i el creixement econòmic del Berguedà. «Anem més enllà de la gestió del servei d’aigua i col·laborem amb el teixit econòmic i social dels municipis on operem per afavorir el desenvolupament local, la cohesió social, l’excelꞏlència empresarial, la innovació i la millora de la qualitat de vida de la va afirmar.