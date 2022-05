L’Autoritat Independent de la Responsabilitat Fiscal (Airef) ha alertat que el nivell de deute iniciarà un «camí ascendent» a partir del 2025 si no es redueix el dèficit estructural. Així ho recull un informe de l’ens que avalua el Programa d’Estabilitat 2022-2025, que el govern espanyol va enviar a finals d’abril a la Comissió Europea. L’Airef considera que l’escenari que planteja el programa de l’executiu de l’Estat és «factible», si bé critica que no hagi servit per fixar una estratègia fiscal a mig termini, fet que considera «especialment preocupant». Així mateix, l’organisme preveu que el dèficit estructural se situï entorn el 4% el 2025, 6 dècimes per sobre dels nivells previs a la pandèmia.

L’informe detalla que el nivell de deute podria arribar al 140% del PIB el 2040. En aquesta línia, l’Airef ha avisat que l’economia espanyola es pot situar «en una posició molt vulnerable» si hi ha un enduriment de les condicions monetàries.