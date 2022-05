La cooperativa d'Àuria Grup -amb seu a Igualada- vol fer una aposta pel producte propi arran de l'èxit que ha tingut amb la fabricació del gel hidroalcohòlic durant la pandèmia. Ara, aquesta empresa amb finalitats socials i sense ànim de lucre vol treure al mercat una marca pròpia de productes d'higiene personal i cura de les persones que portarà per nom Aqua Auria. "Igual com la Fageda és referent en el món dels làctics, nosaltres volem ser referents en el sector farmacèutic en els productes d'higiene i cura de les persones", ha explicat el nou director d'Àuria Cooperativa, Albert Pinyol. També faran una inversió inicial d'1 milió d'euros per potenciar el negoci de perfums i donar servei a les principals cadenes de distribució de moda.

La pandèmia ha fet replantejar els objectius d'Àuria Cooperativa i han decidit fer una aposta pels productes propis. Àuria va ser una de les 8 empreses -l'única amb finalitats socials i sense ànim de lucre- que l'Estat va autoritzar per fabricar productes hidroalcohòlics per proveir serveis essencials. Pinyol ha explicat que la demanada d'aquests productes ha començat a anar a la baixa, però ha deixat clar que no volen "perdre el fil" del producte propi.

Distribució al 100% de la comarca de l'Anoia

Per això, la cooperativa està treballant per treure al mercat a partir del mes de setembre una línia de productes propis d'higiene i cura de les persones amb criteris "innovadors, sostenibles i de proximitat". Aquest nou producte estarà enfocat al canal farmàcia i la idea és, segons Pinyol, que inicialment estiguin presents a 400 farmàcies de tot l'Estat i al 100% de les farmàcies de la comarca de l'Anoia. La nova línia de productes portarà per nom Aqua Auria.

Els canvis en la cooperativa, però, no acaben aquí. El nou director també s'ha proposat fer un gir a la secció de perfumeria, que ja compta amb un bagatge de 14 anys d'activitat. Fins ara, Àuria era el que s'anomena un 'contract manufacturer', és a dir, una empresa contractada per una altra companyia per fabricar un producte concret. Ara, Àuria fa un pas endavant i passa a ser "desenvolupador i creador de perfums". "Ja no treballarem només per tercers, sinó que hem creat un equip de màrqueting, disseny, etc., i proposarem productes per a grans empreses de moda i distribució", ha detallat Pinyol.

D'aquesta manera, Àuria Cosmetics passa a dir-se Àuria Perfumes i la idea és no només aconseguir clients d'arreu de l'Estat, sinó també internacionals. La cooperativa compta amb una planta de 10.200 metres quadrats a Igualada i, amb els nous projectes de perfumeria i productes d'higiene, està previst modernitzar les instal·lacions i instal·lar una quarta línia de producció totalment automàtica.

En el camp de les obres i serveis, la cooperativa del grup Àuria també ha fet un canvi d'estratègia important i ha obert el camp territorial per oferir serveis a fora de la comarca de l'Anoia. Pinyol ha relatat que s'han especialitzat en la neteja de les lleres dels rius i, per això, han decidit presentar-se a les licitacions que han tret molts ajuntaments de Catalunya. En aquests moments la cooperativa d'Igualada ja presta serveis a ajuntaments com el de Sallent, Torrelavit, Ripollet o Parets del Vallès.

Un pressupost de 17 milions d'euros

La cooperativa del grup Àuria té un pressupost de 17 milions d'euros per aquest 2022 i actualment dona feina a 432 persones, 35 més que l'any 2021. La majoria de treballadors són d'Igualada (un 41%) i la comarca de l'Anoia. Des d'Àuria també han impulsat un canvi en la política de contractació i, a partir d'ara, tots els contractes que es facin seran d'un mínim de 12 mesos. "No apostem pel treball temporal, sinó pel treball de qualitat", ha afirmat Pinyol.

Actualment, la taxa d'atur de les persones amb discapacitat es troba sis punts per sobre de les persones sense cap discapacitat i se situa al 22%. Pinyol ha explicat que un 6% de la població en edat de treballar té alguna discapacitat i, per això, el seu objectiu és "fer nous projectes per poder incorporar cada cop més persones amb discapacitat a dins de la nostra cooperativa".