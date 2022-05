La companyia espanyola de gestió d'aigua Aqualia ha rebut un triple reconeixement als Global Water Awards 2022, premis que atorga la plataforma de comunicació britànica Global Water Intelligence. I que són coneguts com els ”Óscar de l'aigua”. La companyia de gestió d'aigua ha estat mereixedora d'un Distinction Award (que equival una segona posició) en la categoria principal de “Millor Empresa d'Aigua de l'Any”. A més, Aqualia ha estat seleccionada entre els quatre finalistes de la categoria Net Zero Carbon Champion. Finalment, Víctor Monsalvo, cap d'Àrea d'Ecoeficiència del departament d'Innovació i Tecnologia, ha estat reconegut amb el “Distinction Water Tech Idol” per la seva presentació del projecte MIDES, un sistema de dessalinització d'aigua sense cost energètic únic en el món.

Els Global Water Awards 2022 (veure llista de premiats), un dels principals guardons del sector de l'aigua a escala internacional, han estat revelats durant el sopar de gala del Global Water Summit, celebrat a Madrid aquesta setmana. El guardó atorgat a Aqualia com a segona millor empresa de gestió d'aigua del món després de Manila Water, empresa operadora en la capital d'Illes Filipines, suposa un reconeixement dels objectius que la companyia ha aconseguit el 2021, així com de les seves aportacions al desenvolupament del sector en l'àmbit mundial. Amb la seva inclusió en la llista de quatre finalistes de la categoria Net Zero Carbon Champion, el jurat dels Global Water Awards 2022 avala l'estratègia global d'Aqualia favorable a la descarbonització. Per això la companyia desenvolupa nombrosos projectes d'I+D i va presentar, a finals de 2021 el seu Pla Estratègic de Sostenibilitat 2023, centrat en la reducció de consum, la creació d'aliances i el desenvolupament de la tecnologia. 2021, un any exemplar per Aqualia En un context de crisi derivat de la pandèmia, Aqualia ha aconseguit un índex de renovació de gairebé el 100% en les seves concessions nacionals. La companyia va assolir, a més, acords amb diferents operadors públics com el Consorci de l'Aigua de Bilbao-Bizkaia (CABB), que proporciona serveis d'aigua potable i sanejament a prop d'1 milió de persones al País Basc. Internacionalment, Aqualia va mantenir i fins i tot va accelerar el ritme de creixement d'anys anteriors. L'adjudicació de tres contractes per gestionar l'aigua de 90.000 habitants prop de París, l'adquisició del 80% de l'operador Geòrgia Global Utilities, que opera el cicle de l'aigua per a 1,4 milions de persones en la capital georgiana, Tiflis, i l'adjudicació de l'O&M (Operació i Manteniment) a les instal·lacions d'aigua de l'Àrea Industrial de Jizan (l'Aràbia Saudita) són alguns dels assoliments del 2021 més destacats de la companyia. El bon ritme de construcció de les mega infraestructures en les quals participa la companyia, com l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) d'Abu Rawash al Caire, la planta dessaladora de Guaymas (Mèxic) i l'EDAR d'El Salitre a Bogotà -que va entrar en funcionament a finals del 2021- confirma el reforç de la seva posició de lideratge i la fiabilitat d'Aqualia en totes les etapes del cicle integral de l'aigua. Compromís amb la sostenibilitat i la descarbonització Aqualia busca aportar solucions ambientals, socials i econòmiques, i s'esforça per donar un servei de qualitat en totes les fases del cicle integral de l'aigua, preservant els recursos hídrics i el medi ambient i millorant l'eficiència en la gestió. La companyia està treballant en més de 20 projectes d'I+D+i relacionats amb la transformació de residus en recursos, la circularitat de l'aigua i la neutralitat de carboni. Alguns exemples d'això són el ja esmentat projecte H2020-MIDES, que ha desenvolupat un sistema de dessalinització únic en el món sense cost energètic; el projecte Life-Metamorphosis, que pot reduir fins a un 73% la demanda energètica i les emissions de CO2 associades en un 80%; o el projecte AD-VISOR, que transforma els subproductes de la indústria càrnia en combustible sostenible i altres productes de valor afegit a les depuradores. El Pla Estratègic de Sostenibilitat 2021-2023, en el qual Aqualia ha estat treballant intensament enguany, es basa en l'adaptació i minimització del canvi climàtic. La posada en marxa d'aquest pla suposa una fita per a la companyia, ja que defineix projectes, accions i indicadors d'acompliment i mesura la contribució d'Aqualia als ODS. La companyia està treballant per assolir l'objectiu de ser carboni neutral per 2050, així com aconseguir el 100% de circularitat de l'aigua, entre altres reptes importants.