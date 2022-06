L’empresa fins ara amb seu a Manresa Deporvillage ja treballava de manera totalment operativa a la seva nova seu a Sant Fruitós. Es tracta d’un edifici al polígon El Grau de Sant Fruitós de 2.600 metres quadrats que permet encabir tot l’equip de Deporvillage, de més de 140 persones. Deporvillage estava ubicada fins fa quinze dies a l’edifici Impuls del Parc Tecnològic de la capital del Bages. L’empresa va anunciar ara fa un any la seva intenció de traslladar-se a Sant Fruitós en no trobar a Manresa un equipament adequat a les seves necessitats i en no poder ampliar les seves instal·lacions de l’edifici Impuls.

L’e-commerce esportiu líder a Europa ocupa ara dues plantes d’una nau a El Grau, que s’han distribuït «amb zones obertes i diàfanes que conviden a tenir converses i reunions en espais comuns, combinades amb espais de treball més convencionals», segons explica l’empresa. La decoració incorpora molts elements de vegetació, i utilitza els tons principals de la marca en les diferents plantes. A més, la nova seu, assegura Deporvillage, aposta per la sostenibilitat, l’eficiència energètica i mediambiental. Així, s’hi han instal·lat plaques solars per cobrir les necessitats energètiques durant gran part de l’any. Els cofundadors de Deporvillage, Xavier Pladellorens i Ángel Corcuera, asseguren que el trasllat és «un pas natural a causa del creixement que hem tingut en els últims anys». Deporvillage va vendre l’any passat el 80% a l’aliança Iberian Sports Retail Group, integrat per la britànica JDSports, l’alacantina Sprinter i la portuguesa SportZone.