Les granges de conills estan en perill de desaparèixer. Als preus per sota costos de producció des de fa temps s’hi ha sumat, els darrers mesos, la pujada considerable del preu del pinso, i això ha fet que les granges de conills de Catalunya estiguin passant per una situació límit. En vista d’aquesta problemàtica, Unió de Pagesos va tenir diferents trobades amb les administracions per exposar-los aquest problema amb la finalitat de reclamar i trobar solucions que són cada vegada més urgents pel sector.

L’associació es va trobar el mes de maig amb els responsables de la Direcció General d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia, per demanar-los un observatori de preus pel sector. Aquest observatori faria un seguiment sistemàtic dels preus, així com establiria un banc de dades o analitzaria l’estructura i els factors relacionats amb la formació de preus, cosa que permetria un seguiment més de prop de la situació. En aquesta trobada, Unió de Pagesos també va demanar la recuperació del grup de treball del sector cunícola i la constitució d’un grup de feina per obtenir el compliment de la Llei de la cadena alimentària.

Aquesta, però, no va ser l’única trobada que va tenir Unió de Pagesos amb les administracions. Més endavant, es va reunir amb el Departament de Salut amb la finalitat de valorar la possibilitat de posar en marxa escorxadors a les granges per donar un valor afegit a la producció de conills. Finalment, també es va trobar amb representants del Ministeri d’Agricultura per alertar-los que el sector podria desaparèixer si es mantenen iniciatives com la que defensa l’eliminació de les gàbies. I és que els conills necessiten estar a una certa altura de terra i en un ambient controlat.

Tot això, sumat a la pujada del preu de pinso ha creat greus problemes a les granges de conills. Actualment, els productes per alimentar els animals costen molt més que fa un parell d’anys i això no s’ha vist reflectit en el preu de venda dels ramaders. Segons les dades de la xarxa comptable del Departament d’Agricultura, el cost del pinso entre 2018 i 2020 suposava més del 70% de les despeses específiques d’una granja de conills.