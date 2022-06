Històricament els habitants del Bages han pogut veure des de diversos punts unes estructures molt característiques de zones mineres. Són els coneguts castellets miners, que es poden observar des de nombrosos municipis de la comarca. De fet resulten especialment visibles a Súria, on n’hi trobem un total de quatre, tots ells d’ICL Iberia (coneguda també com a Iberpotash). Es tracta de l’única empresa productora de sals potàssiques de tot l’Estat espanyol, que disposa d’una una plantilla de prop de 1.000 treballadors.

I és que el Grup ICL és un grup potent, que no només és líder a nivell mundial en producció de fertilitzants i el sisè productor mundial de potassa, sinó que també es dedica a la fabricació de productes basats en minerals especials destinats principalment al sector agrícola, a l’alimentació i als productes avançats.

La potassa

Si analitzem més en profunditat quin tipus de productes comercialitza ICL Iberia hem de parlar principalment de potassa (també anomenat clorur potàssic o KCl), que podem trobar en tres estats: granulada, estàndard i blanca.

Provinent de la conca minera del Bages, la potassa és una de les matèries primeres més importants a l’hora de produir fertilitzants. Aquest element, juntament amb altres com el nitrogen i el fòsfor, incideix en el cicle natural de les plantes i és bàsic per a l’agricultura moderna: el potassi incrementa el rendiment de les collites, manté la qualitat dels productes agrícoles i augmenta la capacitat de les plantes a l’hora de resistir les malalties, els atacs d’insectes, el fred i fins i tot la sequera. A més, l’actual context geopolític amb la guerra a Ucraïna fa que la potassa esdevingui un material d’encara més importància a escala mundial.

La sal

L’activitat de l’empresa minera bagenca no només se centra en la potassa, ja que ICL Iberia també produeix diversos tipus de sal. D’una banda, la sal vacuum, produïda en diferents qualitats i destinada a l’electroquímica, l’alimentació humana i animal o el tractament d’aigües, entre d’altres usos. I d’altra banda, la sal de desglaç —imprescindible per a la seguretat viària—, així com la sal purificada. El clorur sòdic (NaCl), conegut popularment com a sal comuna, és un recurs natural de primer ordre.

Del Bages a tot el món

ICL Iberia produeix anualment un milió de tones de potassa, de les quals el 99% estan destinades a fertilitzants. I no tot el producte, ni molt menys, es queda aquí, ja que gairebé el 80% del total de la producció s’exporta a altres països. Entre els més importants destaquen especialment Brasil, el Regne Unit, França i altres països del nord d’Europa.

Pel que fa a la sal, ICL Iberia en produeix 1,4 milions de tones cada any, de les quals també una gran quantitat s’exporta a altres països. De fet, actualment l’empresa ICL ha aconseguit estabilitzar les vendes de sal per a desglaç durant tots els mesos de l’any gràcies a l’augment de la producció i a la càrrega de més vaixells de grans dimensions, així com a un augment de la demanda.

Transport eficient

Un milió de tones de potassa i 1,4 milions de tones de sal requereixen d’una xarxa de transports eficient i sostenible per tal de poder ser distribuïdes arreu del món. ICL Iberia fa servir principalment dos mitjans de transport per realitzar les seves exportacions: el vaixell i el tren. Gràcies a l’acord que l’empresa va assolir amb Ferrocarrils de la Generalitat, gairebé el 70% del producte es transporta en tren des de la planta de Súria fins a Tramer, la terminal portuària que ICL Iberia té al Port de Barcelona. Un cop allà la càrrega es transfereix als vaixells, que són els encarregats de distribuir estratègicament la potassa i la sal. El transport ferroviari és clau per assolir també els nivells de reducció de gasos d’efecte d’hivernacle, reduir la petjada de carboni i optimitzar la distribució dels productes d’ICL Iberia. A més, disposar d’una via de distribució internacional al del Port de Barcelona permet millorar el transport logístic marítim mitjançant vaixells de gran tonatge.