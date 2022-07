La Cambra de Comerç de Barcelona aprofundeix en el seu perfil secessionista. Membres del comitè executiu de l’entitat, de majoria independentista, es reuniran aquest divendres amb l’expresident Carles Puigdemont a Prats de Molló. La delegació estarà encapçalada per la presidenta de la Cambra, Mònica Roca.

La trobada servirà per aprofundir en la col·laboració després que el ple de la Cambra aprovés un manifest de reconeixement al Consell de la República.

Tot això es va produir el mateix dia en què el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va publicar una sentència que ratificava la nul·litat del decret 175/2018, de 31 de juliol, sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya que va permetre ometre el tràmit de la participació ciutadana en l’elaboració de les normes per a les eleccions a les cambres per motius d’urgència. La conseqüència d’aquesta sentència es va interpretar com que les eleccions a les cambres estaven en l’aire i es posava en dubte la seva legitimitat, com van fer resolucions anteriors.

Malgrat això, la majoria independentista, que va sorgir de les eleccions del 2019 a través de la candidatura Eines de País, promoguda per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), va decidir celebrar el ple, cosa que va provocar protestes de representants de l’oposició. En aquesta reunió no només es va aprovar el manifest en favor del Consell de la República, sinó que es va decidir modificar l’escut de la Cambra per eliminar referències a la corona borbònica.

Al seu torn es va aprovar deixar en dos les 14 actuals ‘cadires de plata’, que són vocalies ocupades per empreses a canvi del pagament de 75.000 euros anuals, entre altres decisions. Des de l’oposició es va manifestar que prendre aquestes decisions una vegada publicada l’última sentència podria ser il·legal, una cosa a la qual la majoria va fer cas omís.

Tampoc la Generalitat, que tutela les cambres a través de la Conselleria d’Empresa, considera que calgui avançar les eleccions, previstes per al maig de l’any que ve. En aquest sentit van manifestar que «ni aquesta interlocutòria ni el pronunciament inicial del TSJC sobre el cas feia menció al procés electoral de la Cambra ja celebrat, ni al seu resultat». És per això que van anunciar que el Govern se centrarà en un nou decret que, una vegada aprovat, regularà les eleccions camerals de l’any que ve.