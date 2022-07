UGT i CCOO van emetre ahir sengles comunicats per lamentar la mort d’un treballador de l’empresa Lymet-Melfosur, subcontractada d’Endesa, en un accident laboral que va tenir lloc el passat dissabte a Cardona, tal i com ja va explicar aquest diari.

El treballador, de 33 anys, va morir mentre treballava juntament amb tres persones més en les tasques de reparació d’una avaria elèctrica en unes instal·lacions al carrer de la Fira quan, per causes que encara es desconeixen i que s’estan investigant, va rebre una descàrrega i en va resultar mort. Els treballs consistien en la reparació d’una avaria que va tenir lloc dimarts passat a la xarxa de baixa tensió de Cardona, i si bé la incidència inicial ja s’havia solucionat, calia fer una intervenció definitiva.

La UGT FICA Bages Berguedà, del qual el finat era delegat sindical, insistia que l’accident de dissabte «com tants d’altres que sovintegen a les nostres comarques són evitables i inacceptables al segle XXI». Segons el sindicat, «la precarietat laboral, els subcontractes, la deixadesa en mesures de prevenció i formació posen en risc diàriament els nostres treballadors», una «línia vermella» que el sindicat «no pensa acceptar». UGT demana «actuar abans que es produeixi l’accident, des de l’empresa (màxima responsable), l’administració, els sindicats, els delegats i delegades i els treballadors i treballadores».

Per la seva banda, CCOO d’Indústria de Catalunya assegurava que «vetllarà per aclarir les causes de l’accident». Així mateix, exigeix tant a Endesa com a les seves contractades «que es compleixi la normativa en matèria de seguretat i s’extremin les mesures preventives per evitar nous accidents al sector del muntatge i manteniment de la xarxa elèctrica, un sector on lamentablement es dona una alta sinistralitat laboral».