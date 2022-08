El govern espanyol fa marxa enrere i ha convocat per aquest dilluns la Conferència Sectorial d'Energia per analitzar, amb els responsables autonòmics de les àrees d'Energia, Indústria i Comerç, els detalls del pla d'estalvi i eficiència energètica aprovat per l'executiu. La trobada, que substitueix la reunió tècnica que s'havia de produir dimarts, serà telemàtica i estarà presidida per la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto. La reunió del màxim òrgan de cooperació entre el govern espanyol i les comunitats servirà per resoldre dubtes sobre les disposicions del decret llei, que han d'entrar en vigor la mitjanit d'aquest dimecres.

La convocatòria de la Conferència Sectorial d'Energia arriba després de les crítiques de comunitats com la madrilenya que, a través de la seva presidenta, Isabel Díaz Ayuso, aquest dissabte havia qualificat de "caos" l'anunci de l'executiu de Sánchez. "Improvisen una reunió tècnica, sense ordre del dia, quan el problema que han creat és de primer nivell polític. La ministra ha de reunir-se en temps i forma amb els consellers", va piular. Catalunya i el País Basc també van queixar-se que el govern espanyol no els hagués comunicat les mesures. En una declaració, Teresa Ribera ha defensat que el pla vol combatre el "xantatge" de Vladimir Putin als països europeus, una circumstància que exigeix d'un "compromís de solidaritat" dels països més afectats. "És important respondre al compromís europeu i complir de forma solidària", ha declarat. Davant de tot això, la ministra per a la Transició Ecològica justifica la convocatòria de reunió extraordinària amb l'objectiu de treballar per resoldre "qualsevol dubte". "No serveixen les excuses d'incomprensió, incompliment, falta coneixement o dubtes", conclou.