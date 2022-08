Balanç de la primera setmana amb el pla d’estalvi en marxa: el consum d’electricitat ha caigut el 3,7% entre el dilluns 8 i el diumenge 14 respecte a la setmana anterior, segons les xifres que va revelar ahir la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, en línia amb les previsions de l’Executiu que aquestes mesures estalviïn més de la meitat del 7% compromès amb Brussel·les.

En una roda de premsa des de Menorca, Ribera va atribuir aquest descens del consum a una «major sensibilitat entre llars i empreses per l’ús responsable de l’energia i també per les mesures del decret llei que demanaven la reducció de la temperatura del termòstat per refrigerar-nos i l’apagat d’aparadors i edificis públics» i va llançar un dard al Partit Popular en «agrair» la solidaritat de la societat espanyola «amb Europa» i «la manera com el soroll ha estat interpretat en la direcció correcta», en relació amb declaracions com les de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que va arribar a demanar el desacatament de la norma. «No val criticar sempre i buscar un problema per a cadascuna de les solucions», va afegir Ribera.

Segons els càlculs facilitats pel ministeri per a la Transició Ecològica, el consum de la setmana passada ha caigut l’1,8% si la comparació es fa amb la setmana equivalent de l’any anterior, però afegeixen que la comparació entre setmanes «no és estrictament comparable en existir factors que alteren les condicions de l’entorn cada setmana com la temperatura, la qüestió laboral o la recuperació de la demanda d’energia elèctrica després de la pandèmia. Si s’aïllen tots aquests fets, la demanda total d’energia elèctrica s’estima que ha disminuït un 6% la segona d’agost de l’any 2022 respecte a la mateixa setmana equivalent de l’any 2021 corregida.

La vicepresidenta també va treure pit sobre una altra de les seves mesures estrella, el límit al preu del gas que ha portat els preus de l’electricitat a Espanya a situar-se molt per sota dels dels socis europeus, i que ha suposat un estalvi per als consumidors que ha quantificat en 1.383 milions d’euros, «uns 22 milions d’euros al dia». El mecanisme, que va entrar en vigor el 15 de juny passat, va complir aquesta setmana dos mesos en funcionament amb una mitjana de 254,74 euros per megawatt-hora (MWh) –suma del preu pool i la compensació– davant la resta de països europeus, amb preus mitjans per sobre dels 300 euros MWh, a excepció del Regne Unit, amb 275 euros MWh. «Són xifres molt significatives que posen de manifest que aquest ajustament ha funcionat com a reassegurança per als consumidors espanyols», va afegir Ribera.

El pla d’estalvi forma una de les primeres peces del pla de contingència, que elabora el Govern per enviar a Brussel·les abans de finals de setembre i que pretén donar forma amb les propostes del sector, la indústria, els consumidors i els grups polítics, que han d’enviar els plantejaments abans de finals de mes.

Nou límit al mercat elèctric

Al seu torn, s’ha establert un nou límit màxim per al mercat elèctric a Europa: passarà de 4.000 euros per megawatt hora actuals a 5.000 euros per megawatt hora, segons van confirmar ahir fonts del mercat a El Periódico, del mateix grup que aquest diari.

La normativa europea diu que si el preu del mercat supera el 60% del màxim establert «almenys una unitat de temps de mercat (hora) en un dia en una zona de subhasta individual o en diverses zones de subhasta» s’ha d’incrementar aquest preu màxim en 1.000 euros per megawatt hora als 24 països que participen el mercat europeu. I això va passar ahir, quan entre les 5 i les 6 de la tarda Estònia, Letònia i Lituània van arribar als 4.000 euros per megawatt hora.