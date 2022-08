La quantitat de residus plàstics generats a tot el món es triplicarà d’aquí al 2060 i només se’n reciclarà una cinquena part, segons adverteix l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) a l’informe titulat «Perspectives mundials del plàstic: escenaris de política a 2060» (Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060). Per lluitar contra aquesta mena de contaminació, l’organisme amb seu a París planteja adoptar mesures radicals per frenar-ne la demanda, augmentar la vida útil dels productes i millorar la gestió dels residus i la capacitat de reciclatge. L’estudi estima que en aquesta data gairebé dos terços dels residus plàstics provindran de productes de curta durada, com envasos, articles de baix cost i tèxtils.

«Si desitgem un món lliure de contaminació per plàstic, d’acord amb els objectius de l’Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient, haurem d’adoptar mesures molt més estrictes i coordinades a escala mundial», va declarar Mathias Cormann, secretari general de l’OCDE, el juny passat a la presentació de l’informe. El club dels països industrialitzats proposa aplicar polítiques públiques concretes al llarg del cicle de vida dels productes plàstics per frenar les filtracions de plàstic al medi ambient.

Si no s’instauren polítiques «noves i audaces», avisa, el consum mundial de plàstic passarà dels 460 milions de tones el 2019 a 1.231 tones el 2060, cosa que representa un augment més ràpid que el de la majoria de les matèries primeres. El creixement més gran es registrarà als països en desenvolupament i emergents d’Àfrica i Àsia, tot i que els membres de l’OCDE continuaran produint molts més residus plàstics per persona (238 quilos a l’any de mitjana) el 2060 que els països no pertanyents a l’Organització (77 quilos).

A escala mundial es preveu que les filtracions de plàstic al medi ambient es duplicaran fins a sumar 44 milions de tones a l’any i que l’acumulació de plàstic en llacs, rius i oceans es triplicarà, en disparar-se de 353 milions de tones el 2019 a 1.014 el 2060. «La major part de la contaminació emana dels residus de més grans, coneguts com a macroplàstics, però les filtracions dels microplàstics -polímers sintètics de menys de 5 mil·límetres de diàmetre- procedents d’articles com els grànuls de plàstic industrials, els tèxtils i el desgast dels pneumàtics, també s’han convertit en motiu de greu preocupació», sosté l’anàlisi.

L’augment del consum de plàstic i els seus residus es produirà malgrat que, segons les projeccions de l’OCDE, s’incrementarà l’ús de plàstic reciclat en la fabricació de nous productes i que hi haurà avanços tecnològics i canvis econòmics que rebaixaran un 16% la quantitat de plàstic necessària per generar un euro de riquesa.

La proporció de residus de plàstic que es reciclarà amb èxit augmentarà al 17% el 2060, segons els càlculs de l’OCDE, gairebé el doble del que es reciclava el 2019. La incineració i el farciment sanitari continuaran representant al voltant del 20% i el 50% dels residus de plàstic, respectivament. El percentatge de plàstic que no se subjecta als sistemes de gestió de residus i acaba en abocadors no controlats es crema en fosses obertes o es filtra a la terra o entorns aquàtics disminuirà del 22% al 15%.

L’informe indica, igualment, que reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle podria disminuir la contaminació per plàstic, si es té en compte la interacció entre el cicle de vida del plàstic, els combustibles fòssils i el canvi climàtic. Algunes de les polítiques públiques destinades a reduir l’impacte mediambiental del plàstic i fomentar un ús més circular dels mateixos passarien, segons l’OCDE, per aplicar impostos sobre els productes de plàstic –inclosos els envasos– i incentivar la reutilització i la reparació d’aquesta mena d’articles. També caldria millorar la infraestructura de gestió de residus i augmentar les taxes de recollida.

Reciclatge de plàstic

Fonts de la companyia Optimiza tu Residu, especialitzada en el reciclatge de plàstics, expliquen que «és més car produir el plàstic de zero que reciclar-lo perquè una vegada que en tens no cal fer extraccions de petroli». A més, la quantitat de plàstic reciclable és infinita, per la qual cosa no hi ha cap problema perquè passi un o diversos processos, afegeixen.

En aquesta carrera del plàstic reciclable, algunes de les grans embotelladores ja s’han adaptat. A principis d’enguany, Bezoya va anunciar que l’any 2021 havia utilitzat plàstic reciclat equivalent a 280 milions d’ampolles d’aigua de 1,5 litres i altres com Pepsico van invertir fins a 14 milions a construir plantes per embotellar amb plàstic 100% reciclatge.

Juntament amb les inversions, l’educació ambiental és un factor clau. «A més de reduir el consum, és important que els nens rebin educació en els col·legis perquè aprenguin a separar en diverses galledes i que els plàstics no acabin als rius o al mar», assenyala Optimiza tu Residu.

Per la seva part, l’organització ecologista Greenpeace no creu que la solució sigui el reciclatge, sinó la reutilització d’envasos. «Existeixen importants ineficiències del sistema de gestió de residus. Dipositar els envasos al contenidor corresponent no és una garantia de reciclatge. A més, no és possible reciclar el plàstic al 100% i molts envasos, com per exemple els que mesuren menys de 10 centímetres o els que contenen PVC, no s’estan recuperant. Tampoc es recupera tot el material dels envasos bric», expliquen al seu web.

L’organització mediambiental WWF, mentrestant, ha instat l’ONU que elabori un tractat mundial per posar fi a la contaminació per plàstics a la naturalesa el 2030. «La contaminació per plàstics es quadruplicarà l’any 2050 i moltes àrees patiran riscos ecològics significatius que perjudicaran els esforços actuals per protegir i augmentar la biodiversitat si no es prenen mesures», adverteix l’ONG.