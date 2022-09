Els ministres d’Energia de la Unió Europea (UE) es reuniran de manera extraordinària el 30 de setembre per acordar les mesures d’emergència contra els preus desorbitats del gas i l’electricitat.

El ministre d’Energia de República Txeca, Jozef Síkela, com a presidència de torn de la UE, va convocar ahir els seus col·legues a finals de mes, com va avançar divendres passat, quan els Vint-i-set van pactar la direcció de les mesures contra la crisi energètica.

«El 30 de setembre treballarem el que vam iniciar la setmana passada. Acabo de convocar un altre Consell extraordinari d’Energia per discutir les propostes de la Comissió per aturar els elevats preus energètics», va anunciar a Twitter. «La presidència txeca, els estats membres i la Comissió estem preparats per treballar junts», va dir el ministre Síkela.

L’Executiu comunitari té previst anunciar les mesures d’emergència per afrontar els preus energètics avui en el Discurs de l’Estat de la Unió que la presidenta Ursula von derl Leyen farà davant el ple del Parlament Europeu a Estrasburg .

L’alemanya va avançar el cap de setmana que Brussel·les actuarà en tres fronts diferents: un topall als ingressos de les companyies que produeixen electricitat a partir de fonts renovables i d’energia nuclear, un impost sobre els beneficis extraordinaris de les petrolieres i una reducció obligatòria en hores punta del consum d’electricitat.