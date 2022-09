Les autoritats alemanyes consideren que les fugues detectades al Nord Stream 1 i 2 en aigües bàltiques ha deixat inutilitzat per sempre el gasoducte rus, informa el diari ‘Der Tagesspiegel’, que cita fonts governamentals germàniques. D’acord amb les valoracions en curs, els danys no podran reparar-se ràpidament i les aigües marines es filtraran a les canonades, cosa que provocarà una corrosió irreversible, apunta aquest mitjà.

L’Executiu danès va advertir ja aquest dimecres que la investigació de les tres fugues als gasoductes bàltics Nord Stream 1 i 2 pot demorar-se diverses setmanes fins que sigui segur portar a terme una inspecció de la zona. Les tres fugues van passar en aigües internacionals: dues a la zona econòmica exclusiva danesa i una a la sueca. Segons va informar aquest dimecres la Guàrdia Costanera sueca, el flux de gas a la zona continua amb la mateixa força que ahir, al contrari del que afirma la Direcció General d’Energia danesa.

La titular alemanya de Defensa, Christine Lambrecht, ha atribuït avui a un «possible sabotatge» les fugues detectades al Nord-Stream 1 i 2. Encara ahir, el titular alemany d’Economia i Protecció del Clima, Robert Habeck, havia defugit entrar en especulacions sobre les causes d’aquestes fugues, amb l’argument que era prematur fer-ho.

Posteriorment, tant la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, com la seva homòloga sueca, Magdalena Andersson, van afirmar en les seves compareixences davant dels mitjans que tot apuntava a un acte «deliberat» i a un possible sabotatge. La Unió Europea (UE) va advertir també aquest dimecres, per la seva banda, que reaccionarà amb una «resposta forta i unida» davant qualsevol «interrupció deliberada de la infraestructura energètica europea», després de les tres fugues detectades en aigües del Bàltic.

Els dos gasoductes estaven fora de servei. El Nord Stream 1, que havia entrat en funcionament el 2011, va interrompre els subministraments fa setmanes després d’al·legar a Rússia una fuga d’oli a l’única estació compressora russa que encara operava.

El Nord Stream 2, la construcció del qual va començar el 2011, mai va entrar funcionament, ja que Alemanya va suspendre el procés d’autorització arran del reconeixement per Moscou de les autoproclamades repúbliques separatistes del Donbass.