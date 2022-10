El Pacte Nacional d’Indústria ha inclòs el polígon d’Olvan com una de les deu zones industrials a desenvolupar a Catalunya en els propers anys. Aquest document marc també ha tingut en compte la Visió ACEB per al desenvolupament econòmic del Berguedà, el pla de reactivació confeccionat per la patronal durant els mesos de pandèmia que estableix cap a on ha d’anar la comarca en l’àmbit socioeconòmic a curt i mig termini. “Des de l’ACEB ens conjurem per posar el Berguedà al mapa empresarial i econòmic de Catalunya, una mancança històrica que volem revertir”, explica el president de l’ACEB, Josep Maria Serarols.

L'acord del Pacte Nacional per la Indústria preveu una inversió de 3.270 milions per a la transformació del teixit industrial de Catalunya través de 152 actuacions. La patronal berguedana veu en aquest pacte una oportunitat per transformar el model industrial, augmentar-ne el seu pes, avançar en el procés de digitalització, fer el model més sostenible i generar ocupació de qualitat. “Al Berguedà hem d’aprofitar aquest patró nacional pel desplegament industrial”, ha destacat Serarols. El polígon d’Olvan i la reactivació econòmica de la comarca han estat els dos principals cavalls de batalla que la junta de l’ACEB ha treballat en l’actual mandat. “Ens satisfà que aquests temes es tinguin en consideració en l’agenda catalana pel desenvolupament industrial. L’ACEB, sempre en positiu i de manera resolutiva, ha intentat influir perquè el Berguedà assoleixi uns nivells de desenvolupament socio-econòmics que canviïn les possibilitats de la comarca a nivell estructural”, ha afegit Serarols.