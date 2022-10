Els bancs hauran de garantir l'accés presencial als seus serveis en els municipis de tot l'Estat de més de 500 habitants. Així ho han acordat aquest divendres el govern espanyol i les patronals bancàries, que han fixat un termini màxim de sis mesos per tenir instal·lat almenys un punt d'accés presencial –oficines bancàries, caixers automàtics, agents financers o oficines mòbils- en els 243 municipis que actualment no en tenen. L'acord també estableix que en els pobles de menys de 500 habitants s'hauran de facilitar "solucions alternatives" que permetin l'accés a efectiu. La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño ha assegurat que la mesura afavorirà la lluita contra la despoblació i a l'equilibri territorial.

La provisió del servei es garantirà a través de la col·laboració publicoprivada. Així mateix, el govern espanyol ha assegurat que s'articularà "amb ple respecte" a la normativa de la competència. L'acord d'aquest divendres actualitza el 'Protocol Estratègic per Reforçar el Compromís Social i Sostenible de la Banca', signat el juliol del 2021.

El govern espanyol calcula que actualment hi ha 600.000 persones que resideixen a 3.230 municipis que no disposen d'accés presencial als serveis bancaris.

Municipis de més de 500 habitants

En el cas dels municipis de més de 500 habitants, l'acord estableix que s'hi ha d'instal·lar almenys un punt d'accés en les modalitats d'oficina bancària, caixer automàtic, oficines mòbils o agents financers. Per facilitar la instal·lació, el pacte indica que es podran cedir espais públics.

Les entitats disposen d'un termini de sis mesos per tenir-ho a punt. En cas que transcorri aquest termini i no hi hagi cap punt d'accés instal·lat, es disposarà de sis mesos més, en què les patronals bancàries s'han compromès a instal·lar un caixer genèric –que haurà de ser gestionat per un operador específic-, que permetrà la retirada d'efectiu. Calviño ha definit el caixer genèric com un "caixer de marca blanca".

Pobles de menys de 500 habitants

En els pobles de menys de 500 habitants -2.987 municipis, en els que viu el 0,99% de la població-, l'acord estableix que s'haurà de garantir l'accés a efectiu. Entre les alternatives, s'estableix l'opció dels carters rurals o les fórmules de 'cash back' o 'cash-in-shop' (aliances entre els bancs i establiments físics que permeten la retirada o l'ingrés de diners en efectiu en botigues, supermercats, ajuntaments, benzineres o punts de venda de loteries, entre altres).

Tot plegat es complementarà amb el desenvolupament d'accions formatives dirigides a facilitar l'ús del nou servei i l'accés a la banca electrònica i l'atenció telefònica, que aniran a càrrec de les entitats financeres.

El text signat també detalla que les entitats que es plantegin tancar l'únic punt d'accés a efectiu en aquests municipis en risc d'exclusió financera ho hauran de comunicar als seus clients, com a mínim, quatre mesos abans. Tot plegat ho revisarà un "expert independent", que farà un seguiment de les mesures que es vagin implementant en el marc del protocol.

L'acord l'han signat el govern espanyol amb l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) i la Unió Espanyola de Cooperatives de Crèdit (Unaccc).