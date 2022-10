Final de l’operació Can Jorba de Barcelona. La ‘joint venture’ formada per la gestora immobiliària Redevco i un dels fons d’Ares ha tancat la compra de l’emblemàtic local del cèntric carrer Portal de l’Àngel -i germà de Can Jorba de Manresa-, que fins ara era en mans d’El Corte Inglés. Els nous propietaris invertiran 200 milions d’euros, entre l’operació i la reforma de l’immoble, a desenvolupar i reposicionar un complex d’ús mixt, en el qual es combinarà l’ús comercial i d’oficines.

Tan el Can Jorba de Barcelona com el de Manresa són obres de l'arquitecte Arnald Calvet Peyronill per encàrrec de l'empresari bagenc Joan Jorba Rius. El de la capital del Bages es va inaugurar el 1936, mentre que el de Barcelona ho havia fet una dècada abans. Era el primer edifici comercial on es van instal·lar escales mecàniques a Espanya. El 1964, però, la madrilenya Galerías Preciados va adquirir part de l'empresa , que es va passar a dir Jorba Preciados; i ja el 1995, El Corte Inglés es va quedar tot el grup quan aquest estava a punt de fer fallida.

Fa un any, la firma liderada per Marta Álvarez posava a la venda aquest complex comercial i d’oficines a Barcelona, emmarcat dins el seu procés de reorganització del seu patrimoni immobiliari, que inclou desprendre’s d’importants actius com el gratacel Torre Titania i el número 10 de la Puerta de Sol, tots dos a la capital espanyola.

En un comunicat, Redevco apunta que es tracta d’«una atractiva oportunitat d’inversió donada la seva ubicació» i una aposta per «millorar la sostenibilitat i l’habitabilitat dels espais urbans», una cosa que secunda Ares. JLL i Pérez Llorca han assessorat els compradors, i Cushman & Wakefield i Cuatrecasas, els venedors. Finalment, la nova propietat ha descartat fer-hi habitatges de luxe o un hotel, atesa la dificultat administrativa de la seva tramitació.

L’actiu havia sigut reposicionat per El Corte Inglés recentment, amb l’entrada a la planta baixa de Samsung i la firma d’esports Under Armour, tot i que la rendibilitat no s’ha aconseguit en la mesura de l’esperat. La companyia estimava duplicar el trànsit de compradors per l’establiment, fins a uns 30.000 al dia. La plaça Portal de l’Àngel va rebre, el 2021, 4,5 milions de visitants i podria tancar aquest any en més de 8 milions.