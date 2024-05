La producció de l'oli d'oliva ha augmentat i hi ha previsió de baixada de preus

La producció de l'oli d'oliva ha augmentat en un 11% a l'abril, respecte a les estimacions inicials i això ha estat gràcies a les pluges. A més, hem pogut augmentar la producció en un 28% respecte a la temporada 2022-2023; la qual va estar marcada per la sequera. Des que es van començar a varejar les oliveres, a l'octubre i fins al dia d'avui, Espanya ha tingut una producció d'unes 850.157 tones, segons la Taula Sectorial de l'Oli d'Oliva. La comercialització a més, ha repuntat en un 12,2%, segons cooperatives, empreses envasadores i distribuïdores.

La bona notícia, ha destacat el Ministeri d'Agricultura, és que "les estimacions de la pròxima collita apunten a una recuperació de la producció gràcies a les precipitacions i bones condicions climàtiques de les darreres setmanes". "Com a conseqüència -afegeix el departament que dirigeix Luis Planas-, s'espera que els preus se situïn per sota dels alts nivells registrats a l'actual campanya". L'IPC conegut també aquest passat dimarts assenyala que l'oli d'oliva s'ha encarit un 68,1% el darrer any.

Els preus en origen

Després d'un mes de març en què els preus de l'oli d'oliva van registrar descensos als mercats d'origen, els agricultors han vist com des de mitjan abril les cotitzacions han tornat a repuntar. Els preus en origen són un 110% superiors als que hi havia fa un parell d'anys, encara que des de l'inici d'aquesta campanya s'ha produït un descens del 7,2% a les cotitzacions.

La producció d'oli d'oliva ha augmentat considerablement / freepik

El ministre Planas, que la setmana passada va inaugurar un congrés internacional sobre Oli d'Oliva i Salut a Jaén, va fer una crida a la responsabilitat de totes les baules de la cadena alimentària a l'hora d'establir preus. "Soc incapaç de fer una previsió concreta, els preus es formen al mercat entre compradors i venedors, i són ells els que els fixen en funció de les previsions de campanya", ha reflexionat el titular d'Agricultura després de ser preguntat per l'assumpte.

El ministre va admetre que la situació fins ara ha estat "inèdita", en venir de dues campanyes amb les collites molt baixes. "La transició serà molt important, tothom ho seguirà molt de prop, també els ciutadans als lineals quan mirin el preu de l'oli, per tant crec que tothom ha d'actuar de manera responsable", ha insistit.

Es tracta, va prosseguir Planas, d'"un sector molt madur", per la qual cosa no va tenir dubtes de "que tots faran una gran feina, començant pels oliverers, continuant per la indústria i la distribució i seguint per les autoritats públiques fent el seguiment corresponent". El ministre va admetre que "tot aquest tobogan de producció i de preus és una cosa que preocupa el sector i la societat", però va ressaltar "la resistència i la fidelitat dels consumidors, alguna cosa per rendir-los homenatge". Es va felicitar finalment perquè, encara que l'escalada de preus ha afectat "seriosament" el consum, ho ha fet "d'una manera més lleugera del que es pensava inicialment".