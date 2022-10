Les tarifes de gas natural en el mercat lliure són fins a tres vegades més cares que al mercat regulat. Així ho constata un estudi de l'associació de consumidors Facua, que ha analitzat les ofertes durant el mes d'octubre. L'entitat lamenta que les ofertes en el mercat lliure siguin "desproporcionadament més elevades", amb un encariment del quilowatt hora (kWh) d'entre un 112 i un 245%. A més, Facua també denuncia que les elèctriques hagin aplicat "importants augments" dels preus de l'energia a l'octubre, coincidint amb l'entrada en vigor de la rebaixa de l'IVA al gas anunciada pel govern espanyol (del 21% al 5%). L'anàlisi de Facua recull les ofertes d'Endesa, Naturgy, Iberdrola, Repsol, CHC Energia i TotalEnergies.

En concret, Facua detalla que amb la tarifa regulada un usuari que consumeix 400 kWh mensuals ha pagat a l'octubre 32,96 euros, un 8% per sota del que va pagar al setembre, quan encara no hi havia la rebaixa de l'IVA al gas. En canvi, aquest mateix usuari al mercat lliure pot arribar a pagar 98,04 euros.

Segons l'estudi de Facua, Repsol, Endesa i Iberdrola, respectivament, són les companyies més cares.