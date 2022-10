Em sembla increïble que cap partit polític s’hagi oposat d’una manera ferma a l’increment de taxes i impostos que es va aprovar en el ple de l’Ajuntament de Manresa el dia 20 d’octubre en un moment que no toca, i que ja n’hi ha prou. Un increment és la manera més senzilla de quadrar el pressupost. Com els agradaria a totes les empreses, comerciants i autònoms que els deixessin augmentar els preus per quadrar els seus comptes de resultats adduint que els costos s’estan incrementant i per tant no hi ha cap més remei. Segur que els seus clients els dirien que endavant! Doncs no, els clients dirien que no ho acceptem!, i per continuar mantenint la cartera de clients les empreses revisarien els costos i intentarien estalviar, millorarien els seus processos productius, serien prudents amb els seus estocs, invertirien en sistemes més eficients, optimitzarien els processos de compra, etc.

El mateix dia de l’aprovació, la Cambra de Comerç de Manresa, que presideix la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures, vs entrar un escrit que va rebre el suport dels següents agents: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, delegació Manresa, Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona, delegació Bages Berguedà i Anoia, Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (demarcació Catalunya Central). Col·legi d’Advocats de Manresa, Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, delegació Manresa, Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca, Gremi d’Instal·ladors d’electricitat, fontaneria i comunicacions del Bages, Berguedà i Moianès, Patronal del Metall Catalunya Central, Pimec Catalunya central, FUB – UVIC UCC,UPC Manresa, Fundació Montepio Sant Cristòfol Manresa-Berga, tots ells membres de la taula, i al qual també es van afegir: Gremi d’Hoteleria i Turisme del Bages, Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, Manresa+Comerç, Associació d’Empresaris dels Trullols, Associació d’Empresaris i Propietaris dels Dolors Associació d’empresaris del Polígon Industrial de Bufalvent, i l’Associació d’Empresaris de Pont Nou. En aquest escrit manifestem que trobem del tot inadequat incrementar la pressió fiscal amb una revisió a l’alça del 2.5% de mitjana, en un moment que l’economia mostra símptomes de crisi. I hi manifestem que és oportú que el consistori faci un esforç per optimitzar el capítol de despeses i no centrar-ho tot en l’augment d’ingressos per equilibrar els pressupostos. L’increment de l’IAE, en moments que s’està treballant en polítiques actives de reactivació de l’economia, és del tot contradictori, incrementar la pressió fiscal a la indústria i les activitats econòmiques mitjanes, ja que perjudica les empreses de Manresa respecte a poblacions veïnes i no atrau noves implantacions. En un moment de davallada demogràfica i econòmica tampoc creiem oportú un increment del IBI que té un impacte directe sobre un bé molt sensible com és l’habitatge i sobre els immobles destinats a activitats econòmiques. I en aquest sentit trobem del tot inadequat l’eliminació de les bonificacions i l’establiment d’un topall anual, per a aquells casos en què hi ha inversions en energies sostenibles. Tenint en compte que en poblacions com Santpedor, Sallent, Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç no existeixen aquests topalls, és difícil d’entendre aquest gir en la política municipal. Tampoc ens sembla pertinent l’increment 5% en la taxa de la recollida d’escombraries, tenint en compte que els comerços i la restauració són els que més reciclen, o l’increment altre cop de la taxa industrial, que el sector de comerç veu com una taxa discriminatòria i arbitrària. I ens sembla del tot inapropiat que s’aboleixi la bonificació del 50% de les taxes de les terrasses, que, tot i haver estat una mesura extraordinària per la covid, ha estat molt ben rebuda pel sector i també per la població en general. Però també fem propostes com ampliar les bonificacions de l’ICIO a tota la ciutat (en percentatges diferents dels aplicats al Centre Històric) en la rehabilitació d’edificis , ja que milloraria el parc d’habitatges i podria incrementar l’oferta de pisos de lloguer. I la nostre perplexitat va més enllà. Ja que ciutats com Terrassa, Sabadell, Rubí, Mataró, Sitges, Tortosa, Figueres , Girona o Reus, enguany no han proposat increments ni d’IBI ni d’IAE, i fins hi tot Igualada, que sí que ha fet un increment del 3%, ha congelat aquests dos impostos. Algú ho havia de dir, incrementar impostos ara no toca!