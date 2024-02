La multinacional catalana Grifols ha rebutjat aquest dimarts mitjançant un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) les "insinuacions malicioses, falses i enganyoses" del nou informe emès per Gotham City Research, en què se segueix posant en dubte la relació entre la companyia i Scranton així com els seus comptes financers. Segons apunta, el document només té com a objectiu "desestabilitzar Grifols i causar dubtes entre els inversors institucionals". "Ja hem abordat cada una de les preguntes malicioses i enganyoses", asseguren des de la companyia. Així mateix, la direcció de la multinacional ha reiterat el seu "fort compromís amb la transparència, la integritat i la conducta ètica".

Què és Gotham City Research, el fons que ha provocat que Grifols es desplomi a borsa? En el comunicat, Grifols recorda que té un litigi judicial obert amb el fons baixista i que està oferint tota la informació requerida en relació a aquest assumpte.