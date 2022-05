El mercat de les criptomonedes ha començat a mostrar aquest divendres els primers símptomes de recuperació després d’una de les pitjors patacades del darrer anys. Alguns inversors han vist com els seus estalvis s’esvaïen en qüestió d’hores per la barreja de diferents factors.

El principal, la incertesa del mercat, que ha anat acompanyada per la fallida del projecte Terra i els seu token Luna. Dimarts, una luna costava 32,39 dòlars; dimecres, 4,61; i dijous, 0,003.

Sense ser tan extrem, Bitcoin també va patir una davallada important, fins als 26.000 dòlars (havia arribat als 66.000 el novembre passat) i Ethereum fins als 1.700.

L’any ja no va començar fi per a les criptomonedes i l’inici de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia va provocar la primera gran sotragada en el mercat, un retrocés que s’ha anat allargant.

Segons CoinMarketCap, ara per ara hi ha invertits 1,2 bilions de dòlars en criptos, la meitat que fa mig any.