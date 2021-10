En aquest article hem seleccionat tot un seguit d'ofertes de treball a Manresa, entre les quals destaca la demanda de personal per a diferents llocs en establiments de Leroy Merlin i Carrefour. Consulta aquí mateix les bases i requisits per optar a aquestes i moltes altres oportunitats laborals.

GRUP IMAN selecciona:

TÈCNIC/A ELECTRÒNIC/A - ELECTROMECÀNIC/A per Artés

- Jornada completa.

Des de l'oficina d'IMAN Manresa busquem tècnic/a electrònic/a o electromecànic/a per a empresa del sector d'automoció a Artés

Les teves funcions seran:

- Comprovar cablejat i restaurar-lo.

- Comprovar connexions i reparar-les.

Es requereix:

- Disponibilitat immediata.

- Coneixements electrònics/electromecànics preferiblement en el sector d'automoció.

- Es valoraran coneixements en programació.

S'ofereix:

- Salari segons conveni siderometal·lúrgic.

- Flexibilitat horària.

- Treball temporal amb possibilitats de llarga durada.

Inscripcions i més informació a oferta de Tècnic/a Electrònic/a - Electromecànic/a a Artés.

ADMINISTRATIU/VA AMB ANGLÈS I ITALIÀ per a Manresa

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

Empresa ubicada a Manresa del sector del metall, necessita incorporar un administratiu/va per a realitzar les següents funcions:

- Realitzar ofertes als clients.

- Tenir contacte directe i proper amb tota la cartera de clients.

- Tenir contacte directe amb els proveïdors.

- Realitzar compres a proveïdors.

- Realitzar una correcta planificació i gestió de tota la documentació del seu departament.

S'ofereix:

- Contracte inicial per ETT i posterior incorporació a l'empresa.

- Lloc de treball estable.

- Jornada completa.

Es requereix:

- Titulació en administració.

- Experiència mínima de 2 anys realitzant les tasques descrites.

- Nivell alt d'anglès.

- Nivell alt d'Italià.

Inscripcions i més informació a oferta d'ADMINISTRATIU/VA AMB ANGLÈS I ITALIÀ a Manresa.

AUTEMA selecciona:

ENCARREGAT DE MANTENIMENT DE VIALITAT I OBRA CIVIL (AUTEMA) per Castellbell i el Vilar

- Contracte indefinit.

- Jornada completa.

La persona seleccionada s'incorporarà al Departament de Conservació i Manteniment de Pista de l'Autopista C-16 concessió d'Autema (Barcelona), concessió de la Generalitat de Catalunya. AUTEMA està integrada a CINTRA, un dels principals líders mundials en la promoció privada d'infraestructures de transport del món.

Situat a Castellbell i el Vilar, i en dependència del Cap de Departament, la dedicació està orientada principalment al manteniment de l'autopista i les seves instal·lacions.

Inscripcions i més informació a oferta d'ENCARREGAT DE MANTENIMENT DE VIALITAT I OBRA CIVIL (AUTEMA) a Castellbell i el Vilar.

LEROY MERLIN selecciona:

CAIXER/A per a Manresa

Com caixer/a de Leroy Merlin, seràs responsable de garantir el cobrament de la compra dels clients a través dels diversos serveis de pagament dins de la botiga, facilitant un tracte eficaç i d'excel·lència cap al client. Per a això, realitzaràs el cobrament i les devolucions, manejaràs els documents comptables relacionats amb Caixes (com ara pressupostos, tiquets, xecs-devolució, altres mitjans de pagament, ...).

Inscripcions i més informació a oferta de Caixer/a a Manresa.

CARREFOUR selecciona:

PROFESSIONAL DE PEIXATERIA - PUIGCERDÁ

- 4 vacants.

- Jornada completa.

Inscripcions i més informació a oferta de Professional de PEIXATERIA - PUIGCERDÁ.

PROFESSIONAL DE CARNISSERIA - IGUALADA

Inscripcions i més informació a oferta de Professional de CARNISSERIA - IGUALADA.