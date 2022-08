El mes de setembre, després de la tornada de les vacances, és una època molt propícia per canviar de feina. Els nous projectes se succeeixen i això fa que sorgeixin més oportunitats en matèria laboral. A Manresa, en aquests moments, hi ha interessants ofertes de treball per a diferents perfils professionals. Quina és la teva?.

Ofertes de feina a Manresa DELEGAT COMERCIAL EN GESTIÓ DE RESIDUS Per a històrica PIME especialitzada en la gestió de residus i reciclatge, seleccionem un/a Delegat/da Comercial per a gestionar la zona Berguedà - Bages a nivell de clients industrials (empreses). Aquesta persona tindrà la missió de planificar i gestionar l'activitat comercial de la companyia a la zona assignada, a través del contacte directe i periòdic amb els clients de l'empresa en aquesta zona. Reportant de forma directa a Direcció Comercial, les principals tasques i funcions del lloc de treball seran les següents: - Realitzar l'acció comercial corresponent a clients existents i potencials clients de la zona assignada. - Proposar a la Direcció de la companyia la política de preus a aplicar a la seva zona de responsabilitat, seguint les directrius i l'estratègia de marges fixada per la companyia. - Assegurar la correcta aplicació per l'equip comercial d'aquesta política de preus a la seva zona de responsabilitat. - Suggerir a la direcció de la companyia i aplicar la política de promocions o descomptes adreçada als clients "clau" i estratègics de la companyia a la seva zona. - Realitzar prospecció a la seva àrea d'influència per tal de captar nous comptes. - Recollir noves necessitats de consum a través dels seus clients per tal de transmetre'l a la companyia i portar a terme possibles accions que incideixin sobre la venda a la zona. - Gestionar el pressupost de vendes assignat, valorant el risc de les comandes realitzades. - Responsabilitzar-se de la gestió de cobrament i del compliment dels acords comercials per part dels clients de la zona d'influència. - Assegurar la comunicació diària amb el client i donar suport a les altres àrees funcionals en la resolució de les incidències que podrien generar-se en la relació diària amb el client. - De vegades, a causa de l'experiència i del profund coneixement tècnic dels productes, formar i/o donar suport a grups de comercials amb menys experiència. Es requereix: - Persona proactiva, amb capacitat i habilitats organitzatives, amb orientació a client i habilitats comercials. - Residència al Berguedà, Bages o comarques limítrofes o disponibilitat per al trasllat de residència a la zona. S'ofereix: - Incorporació immediata i estabilitat laboral en PIME consolidada, en creixement, i amb escassa rotació de personal. - Possibilitats de promoció interna a mig termini. - Vehicle d'empresa per ús personal i professional. - Assegurança mèdica. - Horari flexible, amb opció de teletreball parcial. - Remuneració competitiva, acord a l'experiència, coneixements i valors aportats. Experiència requerida: - Es requereix experiència mínima de 3 anys realitzant tasques comercials en entorn industrial, valorant-se positivament tota relació directa o indirecte amb l'àmbit dels residus o del reciclatge. Formació requerida: - Preferiblement, formació universitària finalitzada, CFGS/FPII o experiència professional equivalent. - Es valorarà positivament Màster o Postgrau en Gestió Comercial i Màrqueting o similars. Idiomes requerits: - Català i castellà: natius. Inscripcions i més informació a l'oferta de Delegat Comercial en gestió de residus en Manresa. TÈCNIC/A SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (PRL) Ets Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals i vius o tens disponibilitat per a viure al Bages, l'Anoia o comarques veïnes? Reconeguda empresa de Prevenció de Riscos Laborals, amb més de 25 anys de trajectòria en el sector, amb excel-lent reputació professional i reconeguda per l'excel-lent tracte vers als seus clients i col-laboradors, selecciona a 2 Tècnics Superior de Prevenció de Riscos Laborals, 1 per la zona de l'Anoia i 1 per la zona del Bages. Seguint les directrius de Gerència, les tasques i funcions del lloc de treball són les següents: - Visites a clients assignats (majoritàriament indústries de sectors diversos) i assessorament continu en matèria de PRL. - Realització d'estudis tècnics i medicions higièniques. - Avaluacions de riscos i planificació preventiva de clients. - Seguiment i planificació dels clients. - Assessorament en matèria de prevenció de riscos laborals. - Realització d'avaluacions de riscos, plans preventius, planificació preventiva, etc. - Participació o realització d'auditories de PRL. - Formació i informació relacionada amb la prevenció de riscos laborals. - Gestió de documentació relativa al lloc de treball. S'ofereix: - Contracte indefinit i incorporació immediata en empresa amb bona reputació i amb baixa rotació de personal. - Horari de dilluns a divendres (jornada completa) amb flexibilitat d'entrada i sortida. - Auto organització, gestió i planificació del temps. - Salari acord a l'experiència, coneixements i valors aportats. - Incorporació a una empresa de reconegut prestigi i reputació, amb un projecte en expansió i amb una interessant projecció laboral. - Vehicle d'empresa per a l'activitat professional (visites i gestions amb clients o possibles clients,...). Es requereix: - Persona responsable, proa activa, amb habilitats comunicatives i amb capacitat per a treballar de forma autònoma. - Màster en Prevenció de Riscos Laborals. - Experiència prèvia com a Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals. - Carnet de conduir tipus "B". Experiència requerida: - Es requereix experiència mínima de 2 anys en lloc de treball similar, preferiblement en un Servei de Prevenció Aliè de Riscos Laborals. Formació requerida: - Es requereix disposar del Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Idiomes requerits: - Català i castellà: natius. Inscripcions i més informació a l'oferta de Tècnic/a Superior en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en Manresa. ENGINYER@ ELECTROMECÀNIC/ DE DISSENY I INDUSTRIALITZACIÓ Per start-up del sector mèdic necessitem incorporar un/a Enginyer@ Electromecànic@ de Disseny i Industrialització. Les seves funcions principals seran: - Responsable de realitzar l'anàlisi, el disseny, la industrialització i el seguiment de la part electromecànica de l'equip. - Definir i redissenyar quan calgui els sistemes elèctrics i mecànics. - Desenvolupar juntament amb els proveïdors els elements elèctrics i mecànics per al seu funcionament òptim. - Col·laborar amb els proveïdors del sistema electrònic i de programari per identificar possibles problemes i millores. - Realitzar i/o modificar plànols 3D/2D de les peces i subconjunts. - Garantir la industrialització i el muntatge de les solucions mecàniques dissenyades. - Transferir la informació de disseny a Compres per adquirir els components del projecte. - Elaborar les instruccions per fer el muntatge i el servei d'assistència tècnica postvenda. - Suport a producció i assistència tècnica per a la identificació de problemes. Es requereix: - Enginyeria mecatrònica, industrial, telecomunicacions o similar. - Mínim 5 anys d'experiència en disseny i industrialització d'equips amb components elèctrics i mecànics. - Altament valorable coneixements en electrònica. - Nivell alt a SolidEdge o SolidWorks i valorable experiència a InkScape. - Coneixements de material mecànic i elèctric. - Capacitat tècnica per analitzar el producte i veure millores per optimitzar-les. S'ofereix: - Formar part d´una empresa en creixement que aposta per la innovació. - Estabilitat laboral i creixement professional. - Bon clima de treball i oportunitat de desenvolupar un rol dinàmic i de responsabilitat. - Horari 8-13h i de 14-17h. Experiència requerida: - Mínim 5 anys d'experiència en disseny i industrialització d'equips amb components elèctrics i mecànics. - Altament valorable coneixements en electrònica. - Nivell alt a SolidEdge o SolidWorks i valorable experiència a InkScape. - Coneixements de material mecànic i elèctric. - Capacitat tècnica per analitzar el producte i veure millores per optimitzar-les. Formació requerida: - Enginyeria mecatrònica, industrial, telecomunicacions o similar. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Enginyer@Electromecànic@ de Disseny i Industrialització a Manresa. ADMINISTRATIU/VA DE FINANCES Disposes d'experiència prèvia realitzant tasques administratives a l'àrea de finances? Estàs cercant una oportunitat que t'aporti estabilitat laboral? Si és així, continua llegint. Necessitem incorporar un/a administratiu/va per a una empresa ubicada a Manresa que pugui donar suport al departament de finances i compres. Les teves funcions seran: - Facturació de clients. - Comptabilització de factures. - Realització d'impostos. - Tancament mensual. - Tasques administratives. Inscripcions i més informació a l'oferta d'Administratiu/va de Finances a Manresa. CAP D'EQUIP MANRESA La Xarxa Agencial és el nostre principal canal de distribució. O dit altrament: la nostra cara i els nostres ulls. Quin seria el teu dia a dia com a Gestor d'Equip? Les teves funcions, entre d'altres, seran: - Garantir la qualitat, la productivitat i la satisfacció en els serveis prestats. - Supervisar l'activitat del vostre equip, mesurant-ne els resultats, planificant el treball diari i establint plans d'acció. Què us oferim?: - Formació homologada per la Direcció General d'Assegurances. - Exclusiu procés de preparació e-learning, tutorial i presencial indispensable pel teu desenvolupament professional. - Aprenentatge i ús del procés de venda més avançat i desenvolupat tecnològicament dins del sector. - Projecció professional contínua i programa de desenvolupament personalitzat. - Ingressos atractius i altament competitius segons el compliment d'objectius comercials. Requisits mínims: - Experiència en gestió d'equips comercials. - Experiència comercial al sector assegurador. - Informàtica a nivell mitjà. - Busquem professionals proactius, comunicatius, amb capacitat de treball en equip i orientació al client ia la venda. Requisits desitjats: - Valorable titulació mitjana o superior, preferentment en Econòmiques, Empresarials, ADE o Gestió comercial i Màrqueting. - Proactivitat, caràcter emprenedor, captació de clients, treball en equip. Inscripcions i més informació a l'oferta de Cap d'Equip Manresa.