La Fedac suma dos cicles formatius a l'estrena d'un batxillerat únic al país

L'escola Fedac Manresa va presentar, ahir, dues novetats importants de cara al curs 2019-2020. Per una banda, el nou Batxillerat Pro, de creació pròpia, únic a Catalunya i per al qual ja hi ha una quinzena de famílies apuntades a la llista prèvia a les preinscripcions. Regió7 en va parlar a bastament en l'edició del 12 de gener. Per l'altra banda, el conveni amb l'escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet -signat ahir- pel qual la Fedac tindrà la titularitat de dos cicles formatius de grau superior (CFGS) que aprofitaran l'expertesa de professorat de l'escola santvicentina.

Tant el nou batxillerat com els dos CFGS -d'Animació Sociocultural i Turística i d'Integració Social- es van presentar en un acte a la tercera planta de la Fedac, on s'impartiran, en uns espais grans i oberts on fins ara hi havia aules de desdoblament. Hi van assistir Modest Jou, director de les escoles Fedac; Dani Mauriz, director de l'escola Montserrat; Alba Coloma, cap d'estudis de secundària de la Fedac Manresa, i Mercè Rosich, regidora d'Ensenyament.

Es tracta de la incursió de l'escola manresana en els ensenyaments postobligatoris. Jou va destacar que vol ser una oferta «flexible i que s'adapti» a les necessitats de l'alumnat, lluny del sistema educatiu més encotillat. Mauriz va remarcar que s'han triat dos cicles amb una forta demanda.