L'escola Apiària de Piera diu «no» a la guerra contra la infància

Els alumnes de l'escola Apiària, de Piera, van participar en una iniciativa solidària de l'ONG Save the Children que reivindicava que hi hagués més seguretat en les escoles dels països en conflicte. Més de 10.000 nens i nenes de tot Espanya van aixecar les mans per dir «no» a la guerra contra els infants. Durant l'acte a l'escola Apiària, obert a tota la ciutadania, es va parlar de la tasca de l'organització Save the Children i es va llegir un manifest que demanava la fi dels assassinats i les bombes contra els nens i les nenes, considerant que la infància no pot ser un objectiu a les guerres. En aquesta acció global hi han participat nens i joves de 45 països d'arreu del món.