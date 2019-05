Els avis de la residència de Bagà expliquen la Guerra Civil als alumnes de l'institut

La residència Salarich Calderer de Bagà ha acollit aquest maig una jornada d'intercanvi d'experiències viscudes entre els seus residents i els alumnes de 4t d'ESO de l'institut del poble, l'IES Alt Berguedà. Hi han participat una trentena d'avis i àvies, que han relatat als alumnes vivències sobre la Guerra Civil, la postguerra, els maquis i el contraban.

L'activitat s'emmarca dins el projecte Calaix, una iniciativa històrica al municipi que fomenta l'intercanvi l'experiències entre els joves i la gent gran. La trobada és anual i coincideix amb el moment del curs en què els alumnes estan estudiant la Guerra Civil.

Els estudiants porten preguntes preparades a classe i les traslladen als veterans del poble, que les contesten partint de les seves experiències personals. L'objectiu de l'activitat és crear vincles i intercanviar experiències de vida. A més, i segons expliquen les treballadores de la residència, la iniciativa va més enllà del relat per part dels avis: "A vegades passa que només parlen els residents. Per això, intentem que els joves també mostrin les seves idees i conviccions polítiques sobre la realitat actual, que és molt diferent a la de l'època de la Guerra Civil".

Flors i herbes aromàtiques per estimular l'olfacte i el tacte Aquesta no ha estat l'única activitat de la residència Salarich Calderer aquest mes de maig. El centre ha seguit amb les iniciatives habituals, com el taller sobre flors i plantes aromàtiques que es realitza un cop al mes. L'objectiu d'aquesta activitat és estimular sentits com l'olfacte i el tacte, i compta amb la col·laboració de la florista de Berga Conxita Seuba, de Flors Conxita.

A més, en el marc d'aquest taller i coincidint amb l'arribada del bon temps, els residents han pogut començar a plantar petúnies al jardí del centre.