La Selectivitat queda aplaçada pel coronavirus

El Ministeri d'Educació i Formació Professional, el d'Universitats i les comunitats autònomes han coincidit aquest dimarts en la necessitat d'ajornar els exàmens de Selectivitat d'enguany, prevists durant les primeres setmanes de juny. No obstant, les administracions educatives encara no han pres una decisió i continuaran treballant per a triar les dates definitives de les proves d'accés a la universitat.

Així ho han comunicat alguns dels representants de les comunitats autònomes que han participat en la Comissió General de la Conferència d'Educació, en la qual a més ha participat la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles (CRUE), i on el secretari d'Estat d'Educació, Alejandro Tiana, i el secretari general d'Universitats, José Manuel Pingarrón, han representat al Govern de Pedro Sánchez.

La possibilitat de l'ajornament de la denominada Avaluació d'Accés a la Universitat (EvAU), que segons un decret del Ministeri d'Educació havia de celebrar-se abans del 19 de juny en totes les comunitats autònomes, era el principal punt d'aquesta reunió telemàtica, on els representants de les diferents administracions s'han compromès a crear un grup de treball per a buscar noves dates tant per a la convocatòria ordinària com l'extraordinària de la Selectivitat de 2020.