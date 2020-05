Les PAU es distribueixen en franges horàries per evitar al màxim aglomeracions

Els horaris de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) s'han distribuït en franges horàries per evitar al màxim les permanències innecessàries a les seus, segons ha informat Universitats i Recerca. L'ampliació d'un dia de les proves, que es faran del 7 al 10 de juliol, permetrà aquesta nova distribució, de tal manera que les matèries més nombroses de la fase general, tant les comunes com les de modalitat, queden segregades i repartides en tres dies. A més, s'estableixen tres franges d'examen per dia: per a tots els estudiants les proves començaran a les 9.00, a les 12.00 i a les 15.00 hores. L'objectiu és impedir aglomeracions en els descansos i reduir al màxim les permanències a les instal·lacions.

Cada dia les dues primeres franges d'examen estan dedicades principalment a matèries de fase general i alguna específica, o bé, com succeeix el quart dia, a matèries de fase específica que tenen un elevat nombre d'estudiants.

Els alumnes amb necessitats educatives especials s'examinaran en tribunals específics amb un horari especialment adaptat a ells, ja que disposen de dues hores per a realitzar cada examen. Aquest canvi afecta tant l'alumnat dislèctic, com aquell diagnosticat amb altres trastorns d'aprenentatge como ara TDH o TDAH.

D'aquesta manera, la selectivitat començarà el 7 de juliol a les 9.00 hores, i fins les 10.30 hores, amb l'examen de Llengua castellana i literatura i el de Ciències de la Terra i del medi ambient. Entre les 12 i les 13.30 hores serà el torn de Fonament de les arts: Matemàtiques aplicades a les ciències socials i Anàlisi Musical. El dia acabarà amb Història de l'Art i Física entre les 15.00 i les 16.30 hores.

El dimecres es farà l'examen de Llengua catalana i literatura entre les 9 i les 10.30 hores, els de Llengua estrangera i Electrotècnica entre les 12 i les 13.30 hores i els d'Economia de l'empresa i Literatura catalana entre les 15.00 i les 16.30 hores.

Dijous dia 9, les PAU començaran amb Història i Dibuix artístic de 9 a 10.30 hores, seguirà amb Llatí, Matemàtiques i Dibuix Tècnic entre les 12.00 i les 13.30 hores i finalitzarà amb Història de la filosofia i Literatura castellana entre les 15.00 i les 16.30 hores.

L'últim dia, el divendres 10, hi haurà les proves de Química, Disseny, Geografia i Biologia de 9 a 10.30 hores i les de Cultura audiovisual, Grec i Tecnologia industrial de 12.00 a 13.30 hores.