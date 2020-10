El sindicat d'estudiants rebutja la universitat a distància i reclama formació presencial

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha condemnat la petició del Departament de Salut per fer classes virtuals a les universitats durant 15 dies davant l'augment de contagis de covid-19, i han apostat per la formació presencial. El col·lectiu lamenta que l'executiu català fa la petició "de manera unilateral", sense tenir en compte ni l'opinió dels rectors ni la dels alumnes. A més, el sindicat d'estudiants afirma que no hi ha "evidències empíriques" que el focus de contagi es produeixi a les aules i, ben al contrari, les considera "espai segur" pel fet que alumnes i professors porten mascareta i "respecten" les distàncies i normes de seguretat.

A parer del SEPC, el risc de contagi "es dona al transport públic", i per això reclama que s'augmenti la infraestructura, i a les "feines precàries a les quals està abocat l'estudiantat". Per això opina que el problema no és la presencialitat, sinó una "manca de recursos estructural" que fa "molt difícil" la gestió de la pandèmia.

A banda, el col·lectiu alerta que els estudiants ja han hagut de fer despeses en targetes de transport o en residències o pisos per assistir a les classes presencials.