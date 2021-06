Pau Alcaide, Manresa: «Hauria fet el mateix»

«Pel que fa a la preparació per a la selectivitat, amb pandèmia o sense, hauria fet pràcticament el mateix. Hauria estudiat unes setmanes abans es poguessin fer coses o no».

Laura Albià, Manresa: «Els professors s’han implicat molt»

«Fer la meitat de les classes presencial i l’altra meitat virtual ens ha confós una mica. Els professors, però, s’han implicat molt i ens han ajudat per facilitar-nos les coses tot el possible».

Mia Payà, Manresa: «La pandèmia m’ha beneficiat»

«La pandèmia m’ha beneficiat per preparar la selectivitat. El fet que no s’hagi pogut sortir gaire durant tot aquest temps ha fet que estigués més concentrada en la feina».

Nil Heras, Manresa: «Diferència entre públics i privats»

«A causa de la covid-19 es notarà molta diferència entre els centres públics i els privats. En el públic és més complicat perquè hi ha pocs recursos i som molts estudiants».

Jana Caballo, Manresa: «No és el mateix fer classe virtual»

«En el meu cas m’ha afectat negativament. No és el mateix fer classe presencialment que fer-la de manera virtual. En les virtuals és molt fàcil distreure't i no et concentres gaire».