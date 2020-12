El temporal cobreix de neu el Pirineu i el nord del Pla de Lleida

L'entrada a la península Ibèrica del temporal 'Bella', que assota amb força des del diumenge la cornisa Cantàbrica, s'ha notat també aquest dilluns a Catalunya, especialment al Pirineu, on les nevades han estat abundants a l'extrem occidental (Val d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà i Alt Urgell), així com a la Cerdanya, el Ripollès i el Solsonès. La sorpresa se l'han emportat algunes poblacions situades en els punts més alts de la Catalunya central i de la Noguera, com Àger, en els quals s'han acumulat entorn de 5 centímetres de neu en cotes situades a uns 700 metres d'altura.

També el vent ha continuat colpejant amb força, amb importants ràfegues en el litoral de Girona, la qual cosa ha provocat a la Costa Brava un onatge de més de dos metres i mig d'altura, en particular entre el cap de Creus i el de Begur (Alt Empordà). Les ratxes màximes s'han registrat, no obstant això, en l'àrea de Tarragona, amb cops de vent de 109 quilòmetres per hora a L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp), de 108 km/ h a L'Albiol (Baix Camp) i de 106 a La Riba (Alt Camp), segons informació recollida per la xarxa d'estacions automàtiques del Servei de Meterologia de Catalunya (SMC-*Meteocat).

Les gelades, amb registres que han baixat fins als 9,7 graus sota zero a 2.500 metres d'altura a Boí (Alta Ribagorça) i fins als -9,2 °C en Salòria (Vall d'Aran), han estat significatives en tot l'interior de Catalunya, encara que el seu impacte ha estat més moderat que diumenge passat.



Alerta activada

La direcció general de Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta Ventcat per fort vent en el litoral i el prelitoral de Barcelona. També a les comarques centrals de Catalunya, a Girona i a l'interior de Tarragona, on s'han registrat una trentena de trucades al telèfon d'emergències 112 per arbres caiguts, teulades arrencades pel vent i enfonsament de fanals. La majoria d'avisos han arribat des de les comarques gironines.



Mal temps fins a Cap d'any

La previsió indica que els efectes de la borrasca 'Bella' se sentiran uns dies més sobre la península i Balears. Els vents costaners i el fort onatge provocaran ones de fins a 10 metres d'altura en el nord peninsular, encara que també el litoral mediterrani i Balears es podran veure afectats per aquest fenomen. Per això, Protecció Civil aconsella davant vents costaners que, en cas d'estar en zones marítimes, el millor és allunyar-se de la platja i d'altres llocs baixos que puguin ser afectats per les elevades marees i onatges que solen generar-se davant la intensitat de vents forts. A més, recomana evitar estacionar els vehicles en zones que puguin veure's afectades per l'onatge.