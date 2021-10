Dimecres, seguint en la línia de dimarts, tornarà a predominar el sol. L'ambient serà molt suau, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols a gran part del territori, inclosa la Catalunya Central. Aquesta situació anirà minvat a mesura que vagi passant el matí. Serà a partir de dijous quan Catalunya viurà canvis amb l'arribada d'un sistema frontal.

No s'esperen precipitacions ni hi ha cap avís al territori per Situació Meteorològica de Perill (SMP). La temperatura mínima pujarà lleugerament i la màxima es mantindrà similar a la d'aquest dimarts. Els termòmetres oscil·laran entre: els 12 i els 24 graus a Manresa; els 12 i els 20 a Moià; els 10 i els 21 a Solsona; els 13 i els 24 a Igualada; els 15 i els 20 a Berga; els 5 i els 18 a Puigcerdà i els 6 i els 21 a la Seu d'Urgell.