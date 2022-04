La gelada del cap de setmana passat s'ha convertit en el pitjor fenomen meteorològic de l'assegurança agrària a l'Estat, amb una estimació de 150 MEUR en indemnitzacions. Segons Agroseguro, la major part dels danys han tingut lloc en produccions d'alt valor econòmic, com els fruiters, especialment a la vall de l'Ebre, i els ametllers. Catalunya encapçala el rànquing de danys i es preveu arribar als 59 MEUR en indemnitzacions, seguit de l'Aragó amb 42 milions. Segons la companyia estatal, en 42 anys d'història d'assegurança agrària, no s'havien registrat mai tantes pèrdues al camp.

Segons la informació recollida pels pèrits d'Agroseguro que ja han començat a recollir dades per les finques afectades, de moment ja hi ha més de 37.000 hectàrees sinistrades. Aquesta xifra però, anirà creixent ja que cal recordar que segons el Departament d'Acció Climàtica, només a les comarques de Ponent hi hauria prop de 50.000 hectàrees amb danys. Aquests danys poden suposar més del 30% de la prima de l'assegurança destinada a pagar els riscos agrícoles de tot un any, un fet que demostraria la gravetat dels seus efectes.

Després de Catalunya i Aragó, Castella la Manxa, amb 24 milions, el País Valencià amb 12 milions i Múrcia amb 8 milions, són les comunitats que han patit més per les gelades. En el cas concret de Catalunya i Aragó, les temperatures nocturnes van baixar fins a -6 graus, en importants zones de producció de fruita de pinyol i llavor. Sobretot a les comarques del Segrià, la Noguera, l'Urgell i el Pla d'Urgell. A Tarragona també hi va haver força danys i a l'Aragó els efectes de la gelada s'han fet notar a les comarques de la Llitera i el Baix Cinca a la Franja, l'Almunia de Doña Godina, Calatayud, Casp i Saragossa.