Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa aquest dilluns a la tarda al terç nord-est del país i a la Catalunya central. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions poden superar els 20 l/m² en 30 minuts i poden anar acompanyades de tempesta i pedra. Els xàfecs poden ser especialment forts al Ripollès, la Garrotxa i Osona, on hi ha perill alt. Al Berguedà, el Bages, l'Anoia, el Moianès, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà el risc és moderat.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dll. de 12:00 a dc. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/cFLYzT9Ci6 — Meteocat (@meteocat) 15 de agosto de 2022