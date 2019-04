Les eleccions generals han variat dinàmiques a escala local als partits

La campanya de les eleccions generals arrenca demà, dijous, a la mitjanit. És una campanya dins d'una altra campanya, la de les municipals. Els partits portaven una dinàmica de preparació de les eleccions als ajuntaments, però el final precipitat de la legislatura, la convocatòria d'eleccions generals a Corts, ha trencat, o com a mínim modificat, el camí traçat pels partits. Les formacions, sobretot les estructures allunyades de les direccions nacionals, estaven treballant des de fa mesos en dinàmica de municipals. Ara, continuen fent-ho perquè la cita per als ajuntaments es manté el darrer diumenge de maig, però s'han hagut de multiplicar esforços per posar en marxa un altre procés electoral.



Els responsables d'organització de les campanyes electorals a la comarca del Bages admeten que les generals els han canviat el guió, que han hagut de suspendre o ajornar activitats per cedir protagonisme a les eleccions al Congrés i al Senat, però mantenen com a principal objectiu local les eleccions municipals.



Lluís Oliveras, president de la Federació regional d'ERC a la Catalu-nya Central, assegura que «la nostra feina a escala local ja ve de dos anys enrere. Es va començar a treballar després de veure com va anar l'octubre del 2017» i ara «s'hi ha incorporat l'activitat pròpia de les generals».



Cristòfol Gimeno, primer secretari de la Federació XI del PSC, admet que «no teníem previst que hi hagués eleccions abans de les municipals» i això «ha suposat més feina». De totes maneres, valora positivament que es pugui votar Congrés i ajuntaments en dates diferents. Un dels primers actes grans de campanya del PSC es farà el proper dilluns a Sant Fruitós de Bages, població de Tomàs Casero, el candidat més ben situat a les llistes socialistes, al número 18. Actes com aquests trenquen les dinàmiques de les llistes municipals, però, segons Gimeno, «tenim la gent centrada en els comicis als pobles i ciutats» i aquesta feina no quedarà per fer, assegura. ERC diu que arribarà a presentar llistes gairebé a tota la comarca, la direcció al Bages de Junts per Catalunya (PEDeCAT) treballa en la mateixa línia i els socialistes mantenen que no volen baixar en nombre de candidatures.



Ivet Castaño, presidenta del PDeCAT al Bages, viurà intensament l'inici de la campanya electoral perquè el primer acte de la formació es fa aquest divendres a Manresa. Però, malgrat aquest estrès per la imminència de l'acte central, manté que «les circumstàncies locals guanyen a les circumstàncies a escala general», i mantenen el treball per fer el màxim de llistes i elaborar les propostes de programa de cada indret. «A cada poble hi ha gent bolcada a les municipals», assegura. Admet, també, que la convocatòria d'eleccions generals és una distorsió i «era tot més senzill sense la campanya electoral de les generals».



Ana Cecília Querol, que serà candidata a les municipals a Manresa i que ocupa el número 26 de la llista d'En Comú Podem per Barcelona en les eleccions a Corts, afirma que «des de Manresa, el que podem fer davant les eleccions generals és adaptar-nos i fer que tot ens ho sentim com a nostre». Tampoc entrava en la planificació inicial de la formació tot el procés electoral, però Querol s'aferra al pragmatisme per assumir la feina sobrevinguda. En el cas d'En Comú Podem, l'acte central, segons les previsions, es podria fer el dia 17 d'abril a Manresa.



El creixement en nombre de llistes fa que Ciutadans siguin dels partits que tenen feina al davant. Volen presentar llistes més enllà de la capital del Bages, on ja tenen un grup de treball afermat. El creixement de la formació en els darrers anys els porta a buscar un espai en la representació a les municipals, que fa quatre anys encara no van tenir de manera significativa.



Andrés Rojo, actualment regidor a l'Ajuntament i que serà el proper cap de llista a les municipals a la capital del Bages, considera que a escala local «les eleccions generals seran un rodatge per afrontar les següents». «Més reunions, més actes, més mítings» i una dinàmica de feina que s'afegeix a la que ja tenien en el si de Ciutadans. Però, per a Rojo, el més important és acabar de confeccionar el programa electoral i tancar llistes en diferents poblacions de la comarca on la formació es vol presentar. El polític manresà entén, però, que tot i el trencament que suposen aquestes eleccions en la dinàmica de les municipals, no ha de privar de fer les llistes allà on tenien previst, perquè «aquesta és una feina que no es fa a última hora».



Els partits reben aquests dies el material de cartelleria per repartir pels carrers de les poblacions. Ahir, per exemple, a la seu d'ERC estaven organitzant el seu. És encara una part important per fer-se veure en campanya, tot i que Ivet Castaño, del PDeCAT, assegura que cada dia guanya més pes tot l'entorn digital, les xarxes socials. Tots els partits, però, aquest dijous encara tindran dia de penjar cartells.