Daniel Nova: «Oferim productes de qualitat i el millor servei possible»

Qui no ha anat a menjar un frankfurt al Farolillo de Manresa? Frankfurts, hamburgueses, entrepans freds i calents, amanides, patates fregides... la carta és àmplia i tot té bona sortida entre la clientela. Una mostra de l'èxit són els dos establiments que regenten Daniel Nova i la seva dona: un a la zona dels Trullols i l'altre a dins del Multicines Bages Centre.

Quina és la trajectòria de l'empresa. Com va néixer i com ha evolucionat?

Va néixer el desembre del 2010, tot i que el Farolillo existeix des dels anys 50. Per motius de jubilació dels propietaris del primer Farolillo, i amb el respecte i l'estima d'una unió de vint anys, el 2010 vam començar un nou projecte amb El Farolillo dels Trullols. I el 2017 vam ampliar el negoci obrint el Farolillo Exprés dins del Multicinemes Bages Centre. Paral·lelament, amb una altra propietat, es manté el Farolillo del centre de Manresa, on la meva dona i jo vam estar anys i vam entendre la importància de la feina ben feta i la dedicació. Aquesta és la filosofia del nostre projecte.

Quin és el perfil de clientela del Farolillo?

El nostre perfil de client és, sobretot, aquell que busca producte de qualitat. Intentem estar a l'alçada de les circumstàncies: si tens el temps just i busques menjar ràpid, que sigui amb bona qualitat de producte i servei. Si tens més temps, que a més a més puguis passar una bona estona en un ambient còmode i servicial. I si vens amb la família, que puguis satifer els gustos des del més petit fins al més gran.

En quin moment es troba el sector de la restauració?

Cal vocació, respecte i estar al dia en el sector. Si no, és complicat. El client es mereix el millor i això exigeix molta dedicació i constància.

El Farolillo ha sabut créixer. Dos establiments que funcionen. Quina és la clau de l'èxit?

No sé si hi ha una clau per a l'èxit, però sí que calen moltes hores de dedicació i oferir productes de qualitat i el millor servei possible. Això és el que fem i el que ens ha portat a tenir dos establiments.

Una aposta per la qualitat alimentària, tot i servir majoritàriament entrepans...

Per a nosaltres, la qualitat és bàsica, oferim als nostres clients la millor qualitat i productes casolans. Passen uns controls molt estrictes des de la fabricació fins que arriben al client, i és que menjar un entrepà no és sinònim de mala qualitat o de menjar malament sinó tot al contrari.

Han anat ampliant l'oferta de serveis. Quins ofereixen actualment?

No parem d'innovar dins de les nostres possibilitats. Vam pensar que a vegades és molt còmode no sortir de casa i demanar uns entrepans, i vam introduir el servei a domicili. Va tenir bona acceptació i a partir d'aquí vam crear la nostra pròpia app, botiga on-line i pàgina web, perquè tothom pugui estar ben informat i pugui fer les comandes sense moure's del sofà. Aquesta app també serveix per fer la comanda des de la taula del local i que te'l serveixin a la taula sense esperar a la caixa. Al Farolillo Exprés, al Bages Centre, també oferim la possibilitat de seguir els partits de futbol més rellevants. A més, es pot gaudir d'un menú especial de dilluns a divendres que inclou sopar+cinema per un preu molt econòmic.

Quants treballadors tenen actualment?

Tenim una plantilla de 30 treballadors.

Quan necessiten suport d'entitats bancàries, confien en BBVA. Per què?

Sí. BBVA sempre hi és quan ho necessitem. La rapidesa i la professionalitat amb la qual treballen ens fa sentir còmodes i segurs. El que es pot demanar d'una entitat bancària, BBVA t'ho ofereix amb una nota molt alta.

BBVA fa grans esforços en temes d'innovació tecnològica i digitalització. Quina de les seves aplicacions destacaria?

BBVA té una molt bona app i una pàgina web fantàstica. És intuïtiva, ràpida, eficaç, segura... Des del meu punt de vista té tot el que es necessita d'un banc

on-line. És excel·lent.