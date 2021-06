El mercat de l’acer inoxidable està en auge, i el preu d’aquest metall es troba en màxims històrics. Davant d’aquesta realitat, Gual Steel mira el futur amb optimisme. L’empresa, amb seu al polígon d’Artés, fa de nexe entre els grans fabricants i els seus clients. El material que arriba a la fàbrica són xapes, bobines o tubs d’acer inoxidable procedent de grans fàbriques de l’Índia i d’Itàlia. A Artés i també a altres empreses subcontractades transformen les bobines, els tubs i preparen el material per vendre’l a grans fabricants d’acer inoxidable o a distribuïdors. Servirà per exemple per fer electrodomèstics, tubs d’escapament per a vehicles, tiradors de cervesa... i tota mena de productes industrials.

La gamma de productes d’acer inoxidable és àmplia i variada. Gual Steel proveeix acer inoxidable de totes les categories, qualitat i formats. És un valor afegit de l’empresa, que busca ser competitiva, eficient i resolutiva. També destaca per l’excel·lència en el servei, la proximitat, la disponibilitat i la confiança.

Presència a 26 països

Els clients potencials de Gual Steel són a Catalunya, Espanya, Portugal, França, Itàlia, el nord d’Àfrica, Amèrica del sud i els Emirats Àrabs. Actualment l’empresa té presència comercial a 26 països, i el repte és créixer encara més, assegura el CEO i fundador de Gual Steel, Xavier Gual: «Volem arribar a més països, per exemple introduir-nos a l’Àfrica subsahariana, on ho hem intentat però de moment no ens n’hem sortit perquè l’acer inoxidable és més car que el ferro i n’utilitzen menys».

El factor humà

Gual Steel s’ha fet un lloc al sector de l’acer inoxidable gràcies a l’especialització dels productes i a la construcció d’aliances amb els productors, «sobretot connectant amb empreses de tot el món perquè apostin per l’inoxidable», remarca Gual. Té clar que el tret diferencial és el factor humà: «Som venedors però donem molta importància a prestar assessorament als nostres clients. Fem de consultors tècnics en àrees clau com ara flux de preus, nous productes, nous desafiaments i tot allò que les empreses del sector de l’acer inoxidable necessiten saber per prendre decisions respecte als principals productes». L’expertesa els avala. L’experiència també.

Trajectòria a l’alça

Gual Steel va néixer l’any 2000 i l’evolució ha estat bona, amb un creixement progressiu. La crisi del 2008 va ser un punt d’inflexió i va obligar a fer un canvi d’enfocament, explica Xavier Gual: «Fins aleshores l’acer inoxidable anava destinat majoritàriament a la construcció (estructures d’hotel, pavellons industrials, baranes...) però amb la caiguda del sector ens vam veure obligats a reforçar la nostra presència a altres sectors. Vendre acer inoxidable per a la indústria química, l’automoció i les empreses d’electrodomèstics ens va funcionar bé, i de fet, a partir d’aquí ens vam anar expandint a més països».

19 treballadors

Actualment, el 20% de les vendes es fan a Catalunya. El 25% a la resta d’Espanya. I més de la meitat, als altres països on Gual Steel té presència. L’empresa bagenca ven 20.000 tones d’acer inoxidable cada any. Compta amb una plantilla de 19 treballadors, amb capacitat per assolir els reptes de futur: «L’acer inoxidable és un producte que tindrà molta importància en sectors que estan en expansió màxima com ara el de les plaques solars i el tractament d’aigües. De fet totes les energies renovables necessiten equipaments i maquinària d’aquest material que no s’oxida», apunta Xavier Gual.

Un cop superada ja la crisi de la covid-19, que va generar una lleugera caiguda de vendes durant la pandèmia per dificultats logístiques i de distribució, «cal seguir treballant i entendre quin és el nou model de negoci que haurem d’enfrontar a partir dels canvis estructurals que venen tant al nostre sector en particular, i a l’economia en general», apunta Xavier Gual. Pensa que la covid haurà accelerat alguns models de negoci per a empreses com Gual Steel: «Som gent que ha experimentat la globalització i la digitalització, estem preparats per als nous reptes».

Innovació i globalitat, claus de l’èxit

Innovar és crear accions amb resultats. Globalitat vol dir no pensar en els límits. Aquesta és la carta de presentació de Gual Steel. El CEO i fundador de l’empresa, Xavier Gual, i el seu equip tenen clars els conceptes d’honestedat, capacitat, força, proximitat, adaptabilitat, empatia i innovació. La vintena de professionals de l’empresa treballen amb la premissa de «combinar les nostres aliances amb fabricants premium amb el millor dels serveis logístics i l’atenció comercial. Som eficaços», assegura Gual.

GUAL STEEL