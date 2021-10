L’empresa Avinent, a Santpedor, fabrica materials d’odontologia.

Avinent practica l’odontologia 4.0. Com definim aquest concepte?

Som una empresa en constant evolució, gràcies a l’aposta per la innovació i la recerca dins del camp de la salut oral. En aquest context neix el concepte d’odontologia 4.0, que engloba la revolució 4.0 dins del sector de l’odontologia. Treballem amb tècniques avançades de producció com ara la impressió 3D combinat amb tecnologies que ens portin a una digitalització completa del sector.

En quina mesura ha canviat la salut oral en l’última dècada i com continuarà evolucionant?

Ha viscut una revolució sobretot amb l’aparició de noves tecnologies per a la pràctica clínica diària. La digitalització no només s’ha dut a terme per part de la indústria sinó que les pròpies clíniques han viscut molts canvis durant aquests anys que els han portat a incorporar per exemple escàners intraorals a les consultes. La incorporació d’aquests nous elements han significat un pas de gegant en el camí cap a un empoderament del pacient dental que, gràcies a aquestes tecnologies, pot seguir més fàcilment l’evolució del seu tractament. I m’atreviria a dir que estem en una fase inicial d’aquesta digitalització, que continuarà evolucionant.

Anem cap a una major personalització?

Sí, sens dubte. Actualment ja treballem de forma personalitzada en el camp de les pròtesis, tant en les dentals com les craneomaxilofaciales, on cada pròtesi es dissenya i es produeix de forma totalment personalitzada per a cada pacient. En el cas de les craneomaxilofaciles, aquesta personalització permet al cirurgià poder estudiar els moviments de les estructures òssies en la planificació virtual i així planificar molt millor una cirurgia amb un alt grau de complexitat, la qual cosa acabarà reduint el temps de cirurgia i també el risc de complicacions.

Quines són les especialitats de Avinent?

Avinent compta amb tres línies de negoci consolidades i estem treballant en l’ampliació del portfoli dins del món de la salut oral. Són:

Avinent Implant System: la divisió implantològica, dirigida a odontòlegs, compta amb diverses famílies d’implants dentals amb les solucions protètiques.

Avinent CADCAM: la divisió CADCAM, dirigida a laboratoris protètics, és de naturalesa molt més tecnològica. Proporcionem als tècnics protètics l’últim en tecnologia d’escanejat, planificació, disseny CAD o impressió 3D.

Avinent CMF: La divisió CMF, dirigida a hospitals i centres clínics, ofereix solucions orals i craneomaxilofaciales personalitzades mitjançant un procés digital.

Com han superat la pandèmia i quines perspectives tenen?

La pandèmia ha suposat una certa reculada en les perspectives que teníem per a l’any 2020, però ens ha servit per a parar i reflexionar sobre el negoci i el seu futur. Dins d’aquesta reflexió s’emmarca el concepte de Reshaping Dentistry, que hem introduït en el sector durant aquest 2021 i que convida als professionals a acompanyar-nos a reformular l’odontologia, introduint la innovació i la digitalització com a pilars essencials. En el marc d’aquest afany per la innovació també es troben les nostres noves instal·lacions, un edifici de més de 8.000 m² basat en la indústria 4.0 i amb tecnologia d’impressió 3D, que esperem que es converteixi en un hub d’innovació i formació per al sector de l’odontologia.

Amb quins partners han col·laborat durant la seva trajectòria?

BBVA és un partner financer de primer nivell des de fa més de 25 anys. La col·laboració constant amb ells ens ha permès dur a terme els nostres projectes d’innovació i d’internacionalització sense preocupacions a nivell financer, la qual cosa és un suport indispensable per al creixement de qualsevol empresa. Per a nosaltres és una entitat bancària de referència.