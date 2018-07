L'ex del Barça Gaby Cairo forja jugadors a Navarcles

Onze temporades liderant l'equip d'hoquei patins del FC Barcelona, en les quals va guanyar vuit títols de lliga i cinc copes d'Europa. Set anys exercint com a gerent de les seccions no professionals de l'entitat blaugrana i una temporada i mitja duent les regnes del primer equip culé no han apaivagat la passió de Gaby Cairo per l'hoquei patins.

L'octubre passat, l'argentí resident a Badalona i campió del món el1995 i el 1999, va iniciar un projecte de tecnificació al Club Hoquei Navarcles. La nova junta directiva de l'entitat havia heretat una secció d'hoquei patins que semblava abocada a morir d'inanició per falta d'esportistes, en contraposició a la dinàmica i ben greixada àrea de patinatge artístic, dirigida per Mireia Torradas.

L'equip directiu encapçalat per Òscar Rodríguez va entomar el repte de revertir aquesta situació proposant a Gaby Cairo engegar a l'entitat un programa de tecnificació adreçat als joves jugadors d'hoquei navarclins, els més grans de categoria infantil, però obert als esportistes dels altres clubs bagencs.

Gaby Cairo detalla que «vam dissenyar un projecte de treball dividit en tres etapes, cadascuna de les quals d'un trimestre de durada. D'octubre a desembre vam centrar-nos en perfeccionar aspectes tècnics bàsics com la passada, la recepció de la pilota o la posició adequada del cos i de l'estic a l'hora de xutar». «El segon vam dotar de complexitat els exercicis que fèiem als entrenaments», continua. «Aquest darrer trimestre ja he pogut simular situacions reals de joc a les sessions», conclou el també exjugador del Noia i el Reus Deportiu.

Aquesta primera temporada, rebre el mestratge de Gaby Cairo ha atret uns vint-i-cinc jugadors de l'entitat navarclina i del Club Patí Manresa. La bona sintonia amb els directius del CH Navarcles ha propiciat que l'argentí s'acabés implicant en els entrenaments habituals de l'infantil, l'aleví i el prebenjamí de l'entitat; que iniciés un programa de formació per als tècnics del club i que n'assumís tasques logístiques.



'Enredar' Joan Ramon de Moya

La proactivitat i el compromís de Gaby Cairo amb el projecte iniciat l'ha conduït a convèncer l'exporter internacional Joan Ramon de Moya, exjugador del Barça, l'Alcobendas i el Noia, entre d'altres, a assumir l'educació esportiva dels porters que assisteixen al programa. Així, des del gener, dos campions del món s'esmercen en la formació dels jugadors. De Moya va guanyar el mundial del 2005 i l'europeu del 2006 amb la selecció estatal. «Tal com es va publicar en finalitzar la meva primera etapa al Noia, el 2006, amb la meva muller, Paloma Álvarez, vam fer un pacte irrefutable. Em permetia jugar fins als 50 anys. A canvi, jo em comprometia a no exercir mai d'entrenador», rememora De Moya. La presència a les sessions d'en Guillem, fill de la parella, ha permès a De Moya fer tàndem amb Cairo sense veure's abocat a una ruptura sentimental.

Després d'una intensa campanya de promoció als centres de primària de Navarcles, Artés, Mura, Sant Fruitós i a l'Escola Llisach de Santpedor, el tècnic argentí anuncia que «la propera temporada engegaren el curs el setembre i dotarem el programa d'una periodicitat setmanal. S'alternaran els dijous en què només treballaré amb jugadors del Navarcles amb aquells en els quals alliçonaré jugadors de tots els equips de la comarca». Gaby Cairo s'ha proposat deixar petja a Navarcles i a l'hoquei patins bagenc. «Quan vaig acceptar la proposta era conscient que començava a conrear en una àrea desertificada. Per això, el meu projecte per a l'hoquei navarclí i el bagenc és a mig termini, per almenys tres temporades», sentencia.