Un Igualada-Manresa iniciarà el grup 2 a Primera Catalana

arxiu particular

Piti Belmonte, tècnic manresà arxiu particular

La Federació Catalana de Futbol va donar a conèixer ahir els calendaris de competició dels dos grups de Primera Catalana i dels sis de Segona Catalana. El Manresa, que enguany jugarà al grup 2 de Primera Catalana, obrirà la lliga a les Comes contra un Igualada que ja fa força temporades que es defensa molt bé en el grup que engloba equips de Barcelona, Lleida i Tarragona. La primera jornada està programada per al cap de setmana de l'1 i 2 de setembre. El primer partit al Congost del Manresa serà davant el descendit Gavà, en principi el diumenge 9 de setembre a les 6 de la tarda. L'Igualada tindrà el primer desplaçament a casa del Júpiter.



Canvis a Segona Catalana

En el grup 4 de Segona Catalana, s'ha retirat el Folgueroles. En el seu lloc ha entrat el Can Parellada, que es va quedar a prop de l'ascens. En aquest grup, el Berga tindrà el primer partit a Ripollet i el Sallent, a Caldes. El Joanenc rebrà el Roda de Ter, l'equip amb el qual va lluitar la temporada passada per l'ascens, el qual van aconseguir ambdós, el Joanenc com a campió i el Roda de Ter a la promoció. La primera jornada en el grup 3 té un Prat B-Martorell i un Joventut Ribetana-San Mauro. I al grup 5, un Solsona-Alpicat i un Organyà-Palau d'Anglesola.